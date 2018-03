SYZYGY AG: SYZYGY mit zweistelligen Wachstumsaussichten für 2018 - Dividende in Höhe von EUR 0,39 vorgeschlagen DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose SYZYGY AG: SYZYGY mit zweistelligen Wachstumsaussichten für 2018 - Dividende in Höhe von EUR 0,39 vorgeschlagen 27.03.2018 / 13:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Rückgang Konzernumsatz um 6 Prozent auf EUR 60,7 Mio. - Operatives Ergebnis um rund 27 Prozent auf EUR 4,1 Mio. verringert - Konzernergebnis um 17 Prozent auf EUR 4,2 Mio. gesunken - Attraktive Dividende in Höhe von EUR 0,39 vorgeschlagen - Ausblick 2018: zweistelliges Umsatzwachstum Das Geschäftsjahr 2017 der SYZYGY Gruppe war von umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen geprägt, so dass das operative Ergebnis deutlich belastet wurde. Ferner hat der Verlust des Großkunden BMW Digital das Wachstum gehemmt. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet SYZYGY aufgrund hoher Nachfrage im Neugeschäft, der Konzentration auf den Wachstumsmarkt Deutschland und der Vertiefung der Integration der Geschäftsfelder die Wachstumsstrategie der vergangenen Jahre fortzusetzen. Die vorläufigen Jahreszahlen, die am 1. Februar 2018 veröffentlicht wurden, sind durch die Wirtschaftsprüfer bestätigt und durch den Aufsichtsrat genehmigt worden. Danach verringerten sich die Umsatzerlöse um 6 Prozent auf EUR 60,7 Mio. und das operative Ergebnis um rund 27 Prozent auf EUR 4,1 Mio. Das Finanzergebnis verbesserte sich um 8 Prozent auf EUR 1,4 Mio., das primär aus Zinserträgen sowie der Realisierung von Gewinnen aus dem Verkauf von Wertpapieren resultiert. Nach Abzug von Steuern verbleibt ein Konzernergebnis von EUR 4,2 Mio. (-17%). Durch negative Minderheitenanteile ergibt sich ein den Aktionären zuzurechnendes Ergebnis von EUR 5,0 Mio., das einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,39 entspricht. Aufgrund der hohen Liquidität haben Vorstand und Aufsichtsrat der SYZYGY AG beschlossen, der Hauptversammlung am 15. Juni 2018 eine Dividende in Höhe von EUR 0,39 je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vorzuschlagen. Die liquiden Mittel und Wertpapiere summieren sich zum Bilanzstichtag auf EUR 16,0 Mio., das einem Wert von EUR 1,18 je Aktie entspricht. Ausblick 2018: zweistelliges Umsatzwachstum sowie Steigerung der EBIT-Marge Die SYZYGY Gruppe geht von einem zweistelligen Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr aus und erwartet eine Steigerung der EBIT-Marge im oberen einstelligen Bereich. Das Wachstum wird vor allem in Deutschland erwartet, alle anderen Segmente werden in ihrer Entwicklung stabil bleiben. Das operative Ergebnis (EBIT) wird proportional zu den Umsatzerlösen steigen. 2017 2016 Veränd. Umsatzerlöse (TEUR) 60.669 64.273 -6% EBIT (TEUR) 4.096 5.596 -27% EBIT-Marge 6,8% 8,7% -1,9pp Finanzergebnis (TEUR) 1.440 1.336 +8% Konzernergebnis (TEUR) 4.235 5.097 -17% Gewinn/Aktie (EUR) 0,39 0,39 +0% Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2017 ist ab dem 29. März 2018 unter http://ir.syzygy.de abrufbar. Über die SYZYGY Gruppe Als Technologie-, Kreativ- und Media-Dienstleister rund um digitales Marketing beschäftigt die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirekt bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Mazda, Miles & More, o2 und die Techniker Krankenkasse. Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de 27.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669253 27.03.2018

ISIN DE0005104806

AXC0191 2018-03-27/13:05