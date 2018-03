Der Krypto-Markt kommt nicht zur Ruhe: Sieben der zehn größten Digitalwährungen sackten am Montag prozentual zweistellig ab. Auch die heutige Erholung - passend zur starken Gegenbewegung am Aktienmarkt - fällt wenig überzeugend aus. Die Stimmung ist mal wieder am Boden, gleiches gilt auch für die Suchanfragen über Google sowie die Transaktionsgebühren. Eine weitere Schwäche darf ...

