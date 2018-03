Equinet hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 14,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf Basis seiner Schätzungen über die nächsten fünf Jahre rechne er mit einem allmählichen, aber bis 2040 vollständigen Zurückfahren des Verbrennungsmotorgeschäfts, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar werde dies zu erheblichem Margenschwund und beträchtlichen Schließungskosten führen. Dennoch kalkuliere er mit einem Unternehmenswert von 5,1 Milliarde Euro für das Altgeschäft. Hinzu komme der Wert für das Geschäft mit Ersatzteilen, für das sich erholende Industriegeschäft und für das vom Markt unterschätzte Geschäft mit der Elektromobiltität./ck/gl Datum der Analyse: 27.03.2018

