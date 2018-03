Bad Homburg (ots) - Die Zahl der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf deutschen Straßen nimmt deutlich zu. Fahrzeuge mit Elektromotor, Gas- oder Hybridantrieb machen mit nunmehr fast 800.000 Einheiten 1,7 Prozent des Gesamtbestandes aus, eine Steigerung um 8,5 Prozent. Von diesen Fahrzeugen stammt mehr als die Hälfte (52 Prozent) von den Internationalen Herstellern.



Bei den alternativen Antrieben wachsen Pkw mit Elektro- bzw. Hybridantrieb mit einem Plus von 46 Prozent am stärksten.



Die Anzahl der Diesel-Pkw mit modernen Euro 6 Motoren erhöhte sich um 1,12 Millionen, das entspricht einem Wachstum von 42 Prozent. Ihr Anteil am Gesamtbestand der Diesel-Pkw beträgt mittlerweile 25 Prozent. Unterstützt durch die zahlreichen Umtauschprogramme fast aller Hersteller verringerte sich die Anzahl der Diesel-Pkw der Abgasstufen EURO 1 bis 4 deutlich um über 700.000 Fahrzeuge.



VDIK Präsident Reinhard Zirpel: Die Strategie des VDIK, durch konsequenten Austausch alter gegen neue Fahrzeuge die Emissionen zu verringern, zeigt Erfolg und trägt zu einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität insgesamt und besonders in Innenstädten bei. Die gleichzeitige starke Steigerung des Bestands an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben unterstützt diese Entwicklung. Damit leisten die Internationalen Hersteller einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Fahrverboten.



04/18



