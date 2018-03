Der IT-Dienstleister mVISE bietet Software und IT-Beratung an und will so in Zukunft deutlich stärker wachsen. Angesichts von Boom-Themen wie IT-Sicherheit und Mobile Digitalisierung komme das Unternehmen bei der steigenden Nachfrage quasi nicht mehr hinterher, so Prior Börse-Chefredakteur Egbert Prior. Wie viel Wachstumspotenzial er dem Unternehmen und welches Kurspotenzial er der Aktie zutraut, erfahren Sie im vollständigen Interview.