Wolfsburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Vier Kameras sorgen für eine Rundumansicht der Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive - Frontkamera zeigt Querverkehr, noch ehe er für den Fahrer sichtbar wird - Gute Rückwärtssicht durch "Rear View"-Heckkamera



Eine gute Übersicht ist die Voraussetzung für sicheres Parken. Oft wird es gerade in Parksituationen für den Fahrer schwierig, das gesamte Umfeld seines Pkw vollständig zu überblicken. Ein kleiner Helfer mit großer Wirkung ist in diesem Fall "Area View". Gleich vier Kameras - eingebaut im Heck, in den Außenspiegeln und im Kühlergrill - erfassen das gesamte Umfeld und projizieren ein Live-Bild aus der Vogelperspektive im Cockpitdisplay. Weitere Ansichten lassen sich in Abhängigkeit von der Verkehrssituation und dem Vorhaben anzeigen. So lassen sich eventuelle Hindernisse leicht und rechtzeitig erkennen.



Ein typisches Szenario für das erweiterte Einsatzgebiet von "Area View" sind zum Beispiel unübersichtliche Hofeinfahrten, Garagen oder enge Parklücken. Durch die Visualisierung der Seitenabstände lassen sich leichte Schäden einfach vermeiden. "Area View" ermöglicht dem Fahrer auch, sprichwörtlich "um die Ecke" zu schauen. Weil die Kamera im Kühlergrill deutlich weiter vorn sitzt und die Bereiche rechts und links früher und besser erfasst, zeigt sie den herannahenden Querverkehr auf dem Display an, noch ehe der Fahrer ihn sehen kann.



Während sich die Frontkamera im Kühlergrill befindet, versteckt sich die Heckkamera im klappbaren Volkswagen-Logo oder integriert in den Heckklappengriff. Kleine Kameras in den Außenspiegeln komplettieren den innovativen Assistenten. Und so funktioniert es: Die weitwinkligen Kameras erfassen innerhalb der Systemgrenzen den Bereich rund um das Fahrzeug, so dass auch "tote Winkel" einsehbar werden.



Verbaut wurde das System "Area View" erstmals im Volkswagen Touareg. Die Rundumsicht wird durch vier Kameras realisiert, die unauffällig in das Fahrzeug integriert sind. Jede Kamera hat einen Öffnungswinkel von 190 Grad, wodurch das System das gesamte Umfeld des Fahrzeugs erfasst. Zum Vergleich: Das Gesichtsfeld eines Menschen liegt - bei ruhigem, geradeaus gerichteten Blick - lediglich bei rund 175 Grad. Das Bild jeder einzelnen Kamera wird zusammengesetzt als Rundumsicht des Fahrzeugs im Display dargestellt.



Das System "Rear View" ermöglicht den Blick hinter das Fahrzeug und zeigt somit, ob der Weg hinten frei ist. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird die erstmals im Golf VI hinter dem klappbaren Volkswagen-Logo verbaute Heckkamera automatisch aktiviert. Systemabhängig eingeblendete Fahrlinien auf dem Display geben je nach Lenkradeinschlag zusätzlich Orientierung. So kann das System fahrzeugabhängig beispielsweise auch beim Ankuppeln eines Anhängers unterstützen, indem es eine Führungslinie auf dem Kamerabild der Anhängeransicht anzeigt, die den Fahrer präzise zur Anhängerdeichsel führt. Punktgenaues Steuern und Umfahren von Hindernissen wird damit auch im Rückwärtsgang zum Kinderspiel.



Auf einen Blick - Die Entwicklung der Assistenzsysteme zum Parken 1997 - Erste Einparkhilfe mit vier Ultraschallsensoren 2005 - Einparkhilfe vorn und hinten 2006 - Weltweit erster Parkassistent (Park Assist) 2008 - Ersteinsatz Rear View (Golf VI hinter dem klappbaren Volkswagen-Logo) 2010 - Ersteinsatz Umgebungsansicht Area View 2010 - Optisches Parksystem (OPS) 2010 - Park Assist 2.0 2012 - 360-Grad-OPS 2012 - Park Assist 2.0 mit Querparken 2014 - Area View, 2. Generation 2015 - Park Assist 3.0



Mehr zu den assistierenden Systemen in den weiteren Teilen dieser Serie.



Weitere Bilder finden Sie unter: www.volkswagen-media-services.com



Über die Marke Volkswagen:



Wir bringen die Zukunft in Serie. Die Marke Volkswagen Pkw ist weltweit in mehr als 150 Märkten präsent und produziert Fahrzeuge an mehr als 50 Standorten in 14 Ländern. Im Jahr 2017 hat Volkswagen rund 6,23 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, hierzu gehören Bestseller wie Golf, Tiguan, Jetta oder Passat. Derzeit arbeiten weltweit 198.000 Menschen bei Volkswagen. Hinzu kommen mehr als 7.700 Handelsbetriebe mit 74.000 Mitarbeitern. Volkswagen treibt die Weiterentwicklung des Automobilbaus konsequent voran. Elektromobilität, Smart Mobility und die digitale Transformation der Marke sind die strategischen Kernthemen der Zukunft.



OTS: Volkswagen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126266 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126266.rss2



Pressekontakt: Volkswagen Kommunikation



Enrico Beltz Leiter Kommunikation Technologie Tel: +49 5361 9-48590 enrico.beltz@volkswagen.de



Peter Weisheit Sprecher Kommunikation Technologie Tel: +49 5361 9-71075 peter.weisheit@volkswagen.de