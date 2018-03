Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz steigen am Dienstag nur geringfügig um durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter. An der grundsätzlichen Marktsituation hat sich unterdessen nichts geändert und das bisherige Jahreshoch der Heizölpreie aus dem Januar bleibt weiter in unmittelbarer Nähe. Die Ölpreise an den internationalen Börsen haben ihren Aufwärtstrend kurzfristig ...

