Liebe Leser,

offensichtlich hat Morphosys nun auch US-Anleger(innen) im Visier, denn die Aktie soll demnächst auch in den USA (Nasdaq Global Market) gelistet werden, Ticker Symbol "MOR". Aktie ist in dem Kontext allerdings nicht ganz korrekt, denn wie bei Auslandsaktien an US-Börsen durchaus üblich wird da nicht direkt die Morphosys-Aktie, sondern es werden ADS (American Depository Shares) auf die Aktie gelistet - dabei handelt es sich um eine Art Hinterlegungsschein für die Aktien. Dies ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...