Familiengeführte Unternehmen sind durch generationsübergreifende Nachhaltigkeit gekennzeichnet, meint Gerda Königstorfer, Leitung Unternehmenskommunikation und IR bei dem Feuerwehr-Ausrüster Rosenbauer. Im Interview spricht sie über die Familien-Strategie, die Unternehmens-Strategie und ihren neuen Job. Rosenbauer zählt zu jenen heimischen Unternehmen, die mehrheitlich in Familien-Besitz stehen und auch Familien-geführt sind. Wie sehr ist die Eigentümerfamilie im Unternehmen aktiv? Gerda Königstorfer: Rosenbauer ist mit über 150 Jahren ein börsenotiertes Familienunternehmen in der sechsten Generation. Die Familie hält nach wie vor 51 Prozent der Anteile, die in der Beteiligungsgesellschaft gebündelt sind. Mit Dieter...

