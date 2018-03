Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.674,50 +0,56% -1,36% Euro-Stoxx-50 3.330,71 +1,59% -4,94% Stoxx-50 2.940,66 +1,59% -7,46% DAX 12.010,39 +1,89% -7,02% FTSE 7.020,90 +1,92% -9,96% CAC 5.138,13 +1,42% -3,28% Nikkei-225 21.317,32 +2,65% -6,36% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,95 +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,79 65,55 +0,4% 0,24 +9,2% Brent/ICE 70,32 70,12 +0,3% 0,20 +6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.348,72 1.353,36 -0,3% -4,64 +3,5% Silber (Spot) 16,69 16,70 -0,1% -0,02 -1,5% Platin (Spot) 956,50 953,50 +0,3% +3,00 +2,9% Kupfer-Future 2,99 2,96 +0,9% +0,03 -9,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem höchsten Tagesgewinn seit 2015 am Vortag wird die Wall Street am Dienstag zum Start weiter mit Aufschlägen erwartet. Teilnehmer sprechen zum einen von einer Gegenbewegung nach dem Absturz in der Vorwoche. Zum andern ist die Angst vor einem Handelskrieg etwas geschwunden, nachdem am Montag über Gespräche zwischen China und den USA berichtet wurde.

Daneben werden auch Konjunkturdaten für Orientierung sorgen. Vor Börsenstart wird der Case-Shiller-Hauspreisindex mitgeteilt, danach folgt der Index des Verbrauchervertrauens.

Die Aktien von Red Hat liegen nach Quartalszahlen vorbörslich 4,6 Prozent im Plus, nachdem der Softwarehersteller mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen hat. Die Facebook-Aktie zeigt sich den zweiten Tag in Folge leicht erholt. Mit dem Skandal um einen umfangreichen Datenmissbrach war das Papier in der Vorwoche abgestürzt. Am Montag hatten die Titel in dem sehr starken Umfeld 0,4 Prozent zugelegt, nun liegen sie vorbörslich rund 1 Prozent im Plus.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,3% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 131,5 zuvor: 130,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA sorgt für stark steigende Kurse an Europas Börsen am Dienstagmittag. Dennoch bleiben die Anleger vorsichtig. Zu unberechenbar ist die Position des Weißen Hausen, die, das zeigt die Erfahrung, sich jederzeit ändern kann. Die Aktie von Akzo Nobel steigt infolge des Verkaufs des Spezialchemiegeschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle um 3 Prozent. Den größten Teil der Nettoeinnahmen von 7,5 Milliarden Euro will das Unternehmen an seine Aktionäre weitergeben. Die Aktie der schwedischen Mode-Kette H&M fällt um 5,6 Prozent. Hier brach der Nettogewinn um 44 Prozent im ersten Quartal ein. Belastet hatten vor allem stark rabattierte Verkaufsaktionen. Honoriert wird dagegen bei Novartis (+2,3 Prozent) der Rückzug aus dem Consumer-Healthcare-Joint-Venture mit Glaxosmithkline. Deutsche Bank (+1,6 Prozent) stehen mit Spekulationen der Financial Times über einen neuen Vorstandsvorsitzenden im Blick. Bei der Commerzbank geht es 1,7 Prozent nach oben, auch Versicherer wie Allianz notieren 2 Prozent höher. Besonders gesucht sind weiter die Autos: VW steigen 2,7 Prozent, Daimler 2,6 Prozent und BMW 2,4 Prozent. Auch Konjunkturaktien wie BASF steigen um 2,3 Prozent, und für das Linde-Papier geht es um 2,7 Prozent nach oben. Weiter auf Verkauf sind Anleger bei Süss Microtec eingestellt. Die Aktien verlieren 9,7 Prozent nach den endgültigen Geschäftszahlen. Grund seien aber nicht die Zahlen, sondern der Ausblick, denn Süss rechnet nicht damit, dass im ersten Halbjahr 2018 die Rekordaufträge des Vorjahres wiederholt werden können. Bei Südzucker (-8,2 Prozent) kommt es zu Anschlussverkäufen. Das Unternehmen hat am Vortag einen schwachen Ausblick geliefert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,2413 -0,29% 1,2446 1,2445 +3,3% EUR/JPY 131,12 -0,10% 131,52 130,60 -3,1% EUR/CHF 1,1753 -0,10% 1,1765 1,1742 +0,4% EUR/GBP 0,8793 +0,51% 0,8749 1,1439 -1,1% USD/JPY 105,65 +0,18% 105,67 104,94 -6,2% GBP/USD 1,4117 -0,79% 1,4227 1,4242 +4,5% Bitcoin BTC/USD 7.992,10 +0,6% 8.530,08 8.132,52 -41,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag zum Teil massive Kursgewinne bei einer aufgehellten Stimmung verzeichnet. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass die Sorgen um einen Handelskrieg nachlassen. Der Yen gab unterdessen nach, weil Risikoabsicherungen abgewickelt wurden, und auch dies stützte in Tokio die Aktienkurse. Zu den Gewinnern gehörten in Tokio die Glas- und Keramikhersteller sowie die Banken. In Hangkong sprang der Kurs der Agricultural Bank of China um 2,7 Prozent nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf die Geschäftszahlen der Bank, die besser als erwartet ausgefallen sind. Der Aktienkurs der chinesischen WH Group, weltgrößter Produzent von Schweinefleisch, verlor 2,2 Prozent. Die Aussage Pekings, eine Liste der amerikanischen Exporteure - einschließlich der Schweinefleisch-Erzeuger - zu erstellen, die möglicherweise mit höheren Zöllen belegt werden, drückte den Kurs. Die chinesische Zentralbank hat den Yuan gegen den Dollar auf dem höchsten Niveau seit über zweieinhalb Jahren gefixt. Analysten waren unterschiedlicher Meinung über die Ursachen der Yuan-Stärke. Eddie Cheung von Standard Chartered sieht technische Gründe. Der Yuan-Kurs ist ein alter Streitpunkt zwischen China und den USA, die der chinesischen Führung ein künstliches Schwächen der Währung vorwerfen, um die Exportstärke zu erhöhen. In Indien waren Staatsanleihen stark gesucht, so dass die Rendite der zehnjährigen Papiere auf ein Zweimonatstief fiel. Die Regierung plant in der demnächst startenden ersten Hälfte des Haushaltsjahres eine niedrigere Verschuldung als bisher angenommen. Zugleich hat China in Gesprächen mit Indien signalisiert, das indische Handelsbilanzdefizit zu verringern.

CREDIT

Leicht abwärts geht es am Dienstag auch mit den Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Die entspanntere Rhetorik zwischen China und den USA bei den geplanten Strafzöllen lässt auch die Risikoaversion wieder zurückgehen. Die starken Stimmungsumschwünge am Markt lassen jedoch die Volatilitäten hoch bleiben, was auch die CDS-Prämien auf erhöhtem Niveau hält. Die Analysten der Commerzbank merken aber an, dass die Volumina an den Rentenmärkten bereits deutlich zurückgingen; Ostern werfe seine Schatten voraus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank sucht offenbar Nachfolger für CEO Cryan

Die krisengeschüttelte Deutsche Bank sucht offenbar verstärkt nach einem Nachfolger für ihren Vorstandsvorsitzenden John Cryan. In Betracht kommen dabei neben Eigengewächsen wohl auch Kandidaten aus dem Ausland. Mit der Suche nach externen Managern habe die Bank die Headhunter von Heidrick & Struggles beauftragt, berichtet Financial News, die zur Dow-Jones-Gruppe gehört, und beruft sich dabei auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Deutsche Bank verkauft Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal

Die Deutsche Bank trennt sich im Zuge der Verschlankung des Geldhauses von ihrem Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal. Der Bereich werde an die Abanca Corporacion Bancaria SA verkauft, teilte die Deutsche Bank mit. Ein Preis wurde nicht genannt.

Eon-Managerin Groth wird Finanzvorstand bei Kion

Beim Gabelstaplerhersteller Kion zieht eine Eon-Managerin in den Vorstand ein. Der Aufsichtsrat habe Anke Groth (47) mit Wirkung vom 1. Juni 2018 für fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands bestellt, teilte das Unternehmen mit. Sie werde das Ressort Finanzen verantworten.

Bertelsmann verdient mehr, Digitalgeschäft boomt

Der Medienkonzern Bertelsmann hat im vergangenen Jahr aufgrund operativer Verbesserungen und des Wegfalls von Sonderfaktoren unterm Strich mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Das wachstumsstarke Digitalgeschäft trägt mittlerweile fast die Hälfte zum Umsatz bei und soll weiter wachsen. Im laufenden Geschäftsjahr hat das Gütersloher Unternehmen "einen guten Start" hingelegt und sieht sich auf Kurs, unterm Strich wieder mehr als 1 Milliarde Euro zu verdienen.

Constantin Medien erwartet 2018 Konzernverlust

Der Sport- und Filmkonzern Constantin Medien AG rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem "signifikant" niedrigeren Umsatz und einen auf die Anteilseigner entfallenden Konzernverlust. Grund für den erwarteten Umsatzschwund werde der ganzjährige Wegfall der Konsolidierung der Highlight Communications AG sein. Den Umsatz 2018 schätzt die Gesellschaft auf 110 Millionen Euro bis 130 Millionen Euro.

Elringklinger zahlt stabile Dividende - Ausblick vorsichtig

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 27, 2018 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.