AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.674,50 +0,56% -1,36% Euro-Stoxx-50 3.330,71 +1,59% -4,94% Stoxx-50 2.940,66 +1,59% -7,46% DAX 12.010,39 +1,89% -7,02% FTSE 7.020,90 +1,92% -9,96% CAC 5.138,13 +1,42% -3,28% Nikkei-225 21.317,32 +2,65% -6,36% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,95 +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,79 65,55 +0,4% 0,24 +9,2% Brent/ICE 70,32 70,12 +0,3% 0,20 +6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.348,72 1.353,36 -0,3% -4,64 +3,5% Silber (Spot) 16,69 16,70 -0,1% -0,02 -1,5% Platin (Spot) 956,50 953,50 +0,3% +3,00 +2,9% Kupfer-Future 2,99 2,96 +0,9% +0,03 -9,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem höchsten Tagesgewinn seit 2015 am Vortag wird die Wall Street am Dienstag zum Start weiter mit Aufschlägen erwartet. Teilnehmer sprechen zum einen von einer Gegenbewegung nach dem Absturz in der Vorwoche. Zum andern ist die Angst vor einem Handelskrieg etwas geschwunden, nachdem am Montag über Gespräche zwischen China und den USA berichtet wurde.

Daneben werden auch Konjunkturdaten für Orientierung sorgen. Vor Börsenstart wird der Case-Shiller-Hauspreisindex mitgeteilt, danach folgt der Index des Verbrauchervertrauens.

Die Aktien von Red Hat liegen nach Quartalszahlen vorbörslich 4,6 Prozent im Plus, nachdem der Softwarehersteller mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen hat. Die Facebook-Aktie zeigt sich den zweiten Tag in Folge leicht erholt. Mit dem Skandal um einen umfangreichen Datenmissbrach war das Papier in der Vorwoche abgestürzt. Am Montag hatten die Titel in dem sehr starken Umfeld 0,4 Prozent zugelegt, nun liegen sie vorbörslich rund 1 Prozent im Plus.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,3% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 131,5 zuvor: 130,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA sorgt für stark steigende Kurse an Europas Börsen am Dienstagmittag. Dennoch bleiben die Anleger vorsichtig. Zu unberechenbar ist die Position des Weißen Hausen, die, das zeigt die Erfahrung, sich jederzeit ändern kann. Die Aktie von Akzo Nobel steigt infolge des Verkaufs des Spezialchemiegeschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle um 3 Prozent. Den größten Teil der Nettoeinnahmen von 7,5 Milliarden Euro will das Unternehmen an seine Aktionäre weitergeben. Die Aktie der schwedischen Mode-Kette H&M fällt um 5,6 Prozent. Hier brach der Nettogewinn um 44 Prozent im ersten Quartal ein. Belastet hatten vor allem stark rabattierte Verkaufsaktionen. Honoriert wird dagegen bei Novartis (+2,3 Prozent) der Rückzug aus dem Consumer-Healthcare-Joint-Venture mit Glaxosmithkline. Deutsche Bank (+1,6 Prozent) stehen mit Spekulationen der Financial Times über einen neuen Vorstandsvorsitzenden im Blick. Bei der Commerzbank geht es 1,7 Prozent nach oben, auch Versicherer wie Allianz notieren 2 Prozent höher. Besonders gesucht sind weiter die Autos: VW steigen 2,7 Prozent, Daimler 2,6 Prozent und BMW 2,4 Prozent. Auch Konjunkturaktien wie BASF steigen um 2,3 Prozent, und für das Linde-Papier geht es um 2,7 Prozent nach oben. Weiter auf Verkauf sind Anleger bei Süss Microtec eingestellt. Die Aktien verlieren 9,7 Prozent nach den endgültigen Geschäftszahlen. Grund seien aber nicht die Zahlen, sondern der Ausblick, denn Süss rechnet nicht damit, dass im ersten Halbjahr 2018 die Rekordaufträge des Vorjahres wiederholt werden können. Bei Südzucker (-8,2 Prozent) kommt es zu Anschlussverkäufen. Das Unternehmen hat am Vortag einen schwachen Ausblick geliefert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,2413 -0,29% 1,2446 1,2445 +3,3% EUR/JPY 131,12 -0,10% 131,52 130,60 -3,1% EUR/CHF 1,1753 -0,10% 1,1765 1,1742 +0,4% EUR/GBP 0,8793 +0,51% 0,8749 1,1439 -1,1% USD/JPY 105,65 +0,18% 105,67 104,94 -6,2% GBP/USD 1,4117 -0,79% 1,4227 1,4242 +4,5% Bitcoin BTC/USD 7.992,10 +0,6% 8.530,08 8.132,52 -41,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag zum Teil massive Kursgewinne bei einer aufgehellten Stimmung verzeichnet. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass die Sorgen um einen Handelskrieg nachlassen. Der Yen gab unterdessen nach, weil Risikoabsicherungen abgewickelt wurden, und auch dies stützte in Tokio die Aktienkurse. Zu den Gewinnern gehörten in Tokio die Glas- und Keramikhersteller sowie die Banken. In Hangkong sprang der Kurs der Agricultural Bank of China um 2,7 Prozent nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf die Geschäftszahlen der Bank, die besser als erwartet ausgefallen sind. Der Aktienkurs der chinesischen WH Group, weltgrößter Produzent von Schweinefleisch, verlor 2,2 Prozent. Die Aussage Pekings, eine Liste der amerikanischen Exporteure - einschließlich der Schweinefleisch-Erzeuger - zu erstellen, die möglicherweise mit höheren Zöllen belegt werden, drückte den Kurs. Die chinesische Zentralbank hat den Yuan gegen den Dollar auf dem höchsten Niveau seit über zweieinhalb Jahren gefixt. Analysten waren unterschiedlicher Meinung über die Ursachen der Yuan-Stärke. Eddie Cheung von Standard Chartered sieht technische Gründe. Der Yuan-Kurs ist ein alter Streitpunkt zwischen China und den USA, die der chinesischen Führung ein künstliches Schwächen der Währung vorwerfen, um die Exportstärke zu erhöhen. In Indien waren Staatsanleihen stark gesucht, so dass die Rendite der zehnjährigen Papiere auf ein Zweimonatstief fiel. Die Regierung plant in der demnächst startenden ersten Hälfte des Haushaltsjahres eine niedrigere Verschuldung als bisher angenommen. Zugleich hat China in Gesprächen mit Indien signalisiert, das indische Handelsbilanzdefizit zu verringern.

CREDIT

Leicht abwärts geht es am Dienstag auch mit den Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Die entspanntere Rhetorik zwischen China und den USA bei den geplanten Strafzöllen lässt auch die Risikoaversion wieder zurückgehen. Die starken Stimmungsumschwünge am Markt lassen jedoch die Volatilitäten hoch bleiben, was auch die CDS-Prämien auf erhöhtem Niveau hält. Die Analysten der Commerzbank merken aber an, dass die Volumina an den Rentenmärkten bereits deutlich zurückgingen; Ostern werfe seine Schatten voraus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank sucht offenbar Nachfolger für CEO Cryan

Die krisengeschüttelte Deutsche Bank sucht offenbar verstärkt nach einem Nachfolger für ihren Vorstandsvorsitzenden John Cryan. In Betracht kommen dabei neben Eigengewächsen wohl auch Kandidaten aus dem Ausland. Mit der Suche nach externen Managern habe die Bank die Headhunter von Heidrick & Struggles beauftragt, berichtet Financial News, die zur Dow-Jones-Gruppe gehört, und beruft sich dabei auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Deutsche Bank verkauft Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal

Die Deutsche Bank trennt sich im Zuge der Verschlankung des Geldhauses von ihrem Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal. Der Bereich werde an die Abanca Corporacion Bancaria SA verkauft, teilte die Deutsche Bank mit. Ein Preis wurde nicht genannt.

Eon-Managerin Groth wird Finanzvorstand bei Kion

Beim Gabelstaplerhersteller Kion zieht eine Eon-Managerin in den Vorstand ein. Der Aufsichtsrat habe Anke Groth (47) mit Wirkung vom 1. Juni 2018 für fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands bestellt, teilte das Unternehmen mit. Sie werde das Ressort Finanzen verantworten.

Bertelsmann verdient mehr, Digitalgeschäft boomt

Der Medienkonzern Bertelsmann hat im vergangenen Jahr aufgrund operativer Verbesserungen und des Wegfalls von Sonderfaktoren unterm Strich mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Das wachstumsstarke Digitalgeschäft trägt mittlerweile fast die Hälfte zum Umsatz bei und soll weiter wachsen. Im laufenden Geschäftsjahr hat das Gütersloher Unternehmen "einen guten Start" hingelegt und sieht sich auf Kurs, unterm Strich wieder mehr als 1 Milliarde Euro zu verdienen.

Constantin Medien erwartet 2018 Konzernverlust

Der Sport- und Filmkonzern Constantin Medien AG rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem "signifikant" niedrigeren Umsatz und einen auf die Anteilseigner entfallenden Konzernverlust. Grund für den erwarteten Umsatzschwund werde der ganzjährige Wegfall der Konsolidierung der Highlight Communications AG sein. Den Umsatz 2018 schätzt die Gesellschaft auf 110 Millionen Euro bis 130 Millionen Euro.

Elringklinger zahlt stabile Dividende - Ausblick vorsichtig

March 27, 2018 06:52 ET (10:52 GMT)

Elringklinger rechnet nach einem durchwachsenen Jahr weiterhin mit Gegenwind, die operative Marge dürfte sich aber schrittweise verbessern. Den Aktionären will der Autozulieferer für 2017 trotz des Gewinnrückgangs eine stabile Dividende von 0,50 Euro je Aktie zahlen. Angesichts des um gut 7 Prozent höheren Auftragseingangs rechnet das im SDAX notierte Unternehmen 2018 mit einem höheren Umsatz.

Heidelberger Druck sichert sich bessere Zinskonditionen

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat eine neue syndizierte Kreditlinie zu verbesserten Konditionen mit ihrer Bankengruppe vereinbart. Mit einem auf 320 Millionen Euro erhöhten Volumen und einer Laufzeit bis März 2023 verschaffe sich das Unternehmen finanzielle Flexibilität und langfristige Planungssicherheit, wie der Druckmaschinenhersteller mitteilte.

Süss Microtec enttäuscht mit schwachem Ausblick

Süss Microtec, ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat mit seinem Ausblick auf das laufende Jahr enttäuscht. Die Aktien bauen ihr Minus nach Veröffentlichung der endgültigen Geschäftszahlen auf 10,3 Prozent aus. Der Grund ist, dass der Konzern nicht damit rechnet, in der ersten Jahreshälfte 2018 den hohen Auftragseingang des Vorjahres von 94,5 Millionen Euro zu erreichen.

Coca-Cola senkt Zuckergehalt wegen neuer Steuer in Großbritannien

Wegen einer anstehenden Steuer in Großbritannien hat eine Reihe von Herstellern schon im Vorfeld den Zuckergehalt in Getränken gesenkt. Wie die Verbraucherorganisation Foodwatch auf der Grundlage eigener Recherchen mitteilte, senkte etwa Coca-Cola den Zuckergehalt bei seinen Marken Fanta und Sprite für den britischen Markt von 6,9 auf 4,6 beziehungsweise von 6,6 auf 3,3 Gramm pro 100 Milliliter. Auch der Konzern Britvic, Branchenzweiter in Großbritannien, und weitere Hersteller wurden aktiv.

Brüssel fordert von Facebook in Datenskandal ultimativ Erklärung

Die EU-Kommission hat dem Facebook-Konzern eine zweiwöchige Frist gesetzt, um die Fragen zum Datenskandal zu beantworten. Justizkommissarin Vera Jourova richtete am Montagabend ein Schreiben an den Internetriesen mit der Aufforderung, die Rolle des Unternehmens Cambridge Analytica aufzuklären und die Frage zu beantworten, ob die persönlichen Daten europäischer Facebook-Nutzer betroffen waren.

Immofinanz lehnt Starwood-Offerte als zu niedrig ab

Immofinanz lehnt die Offerte der US-Investmentfirma Starwood für einen Anteilskauf als zu niedrig ab. Unter Berücksichtigung der sich nachhaltig verbessernden Kennzahlen und des positiven Geschäftsausblicks erachte der Vorstand den Angebotspreis von 2,10 Euro je Aktie als nicht angemessen, schrieb das Unternehmen. Der Preis, cum Dividende, liege rund 25 Prozent unter dem Nettovermögenswert (EPRA NAV) je Immofinanz-Aktie.

Indus sieht 2018 Zuwachs bei Umsatz und Gewinn - höhere Dividende

Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding rechnet nach einem guten Jahresstart für 2018 mit einem Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis. Nach einem Gewinnwachstum im vergangenen Jahr will Indus nun eine um 0,15 Euro höhere Dividende von 1,50 Euro je Aktie ausschütten. Indus-Chef Jürgen Abromeit, der im Sommer sein Amt niederlegen wird, warnte allerdings vor politische Risiken.

Nordex erwartet flaues Jahr und erst mittelfristig Besserung

Der Windanlagenbauer Nordex hat es derzeit nicht leicht: Der Strukturwandel in der Windindustrie, ein harter Preiswettbewerb, eine flaue Nachfrage und Projektverschiebungen haben die Hamburger 2017 belastet und nur knapp in der Gewinnzone belassen. Für das laufende Jahr ist keine Besserung zu erwarten: Umsatz und Profitabilität dürften weiter abrutschen. Damit steht Nordex nicht alleine, auch die Wettbewerber haben zu kämpfen.

Ströer will höhere Dividende zahlen - Ausblick bestätigt

Der Außenwerber Ströer will seine Aktionäre am Geschäftserfolg 2017 mit einer höheren Dividende beteiligen. Sie soll um 0,20 Euro bzw 18 Prozent auf 1,30 Euro je Anteil steigen, wie das Unternehmen bei der Vorlage endgültiger Zahlen ankündigte. Die Ausschüttungsquote liege mit 40 Prozent im gesetzten Zielkorridor von 25 bis 50 Prozent, hieß es.

W&W verkauft Wüstenrot Bank an Bremer Kreditbank

Der Finanzdienstleister Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) verkauft die Wüstenrot Bank AG an die Bremer Kreditbank. Wie der Finanzkonzern mitteilte, wurde eine entsprechender Vertrag unterzeichnet. Angaben zum Kaufpreis machten die beiden Institute nicht.

Akzo Nobel verkauft Spezialchemie an Carlyle für 10,1 Mrd Euro

Akzo Nobel verkauft das Spezialchemiegeschäft an den US-Finanzinvestor Carlyle. Wie der niederländische Farben- und Spezialchemiekonzern mitteilte, liegt der Transaktion ein Unternehmenswert von 10,1 Milliarden Euro zugrunde. Die Nettoeinnahmen aus dem Deal bezifferte das Unternehmen auf 7,5 Milliarden Euro. Den Großteil der Summe will die Akzo Nobel NV an die Aktionäre weitergeben.

Arizona setzt Testfahrten von Uber nach Unfall aus

Nach dem tragischen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto von Uber hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Arizona Testfahrten des US-Unternehmens auf öffentlichen Straßen ausgesetzt. Bei den Tests mit autonom fahrenden Autos habe immer die Sicherheit im Mittelpunkt gestanden, so Gouverneur Doug Ducey. Der Unfall Mitte März sei in dieser Hinsicht ein unbestreitbares Versagen gewesen.

H&M verzeichnet Gewinneinbruch wegen schwacher Modeverkäufe

Hennes & Mauritz (H&M) hat im ersten Quartal wegen schwacher Modeverkäufe einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die Frühjahrskollektion habe sich angesichts der kühlen Temperaturen schlecht verkauft, was sich auch in niedrigeren Umsätzen niedergeschlagen habe. Auch die Gewinnmarge verschlechterte sich substanziell, wie die Hennes & Mauritz AB mitteilte.

EZB entzieht estnischer Versobank Lizenz wegen Geldwäsche

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat der estnischen Versobank die Lizenz entzogen. Die estnische Bankenaufsichtsbehörde, die diese Maßnahme bereits am 8. Februar bei der EZB beantragt hatte, begründete den Schritt mit ernsthaften Rechtsbrüchen, die sich über längere Zeit hingezogen hätten. Die EZB wirft der Bank vor, nicht genug gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung getan zu haben.

