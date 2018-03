Die Handelskriege sind noch lange nicht zu Ende, aber die Zeichen der Zusammenarbeit zwischen den USA und China haben nach einem Rückschlag in der vergangenen Woche am Montag für Euphorie an der Wall Street gesorgt. Die US-Indizes stiegen um 2-3%, wobei der Nasdaq (US100) am besten performte. Die positive Stimmung spiegelt sich auch am Dienstag in Europa wieder, da sich alle wichtigen Indizes in der Gewinnzone befinden, wobei der SUI20 (+1,6%) und ITA40 (+1,4%) am meisten profitieren. Offenlegung ...

