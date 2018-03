In München versucht sich ein neuer Carsharing-Dienst. "Dein Auto in der Nachbarschaft", verspricht Oply. Der Ansatz klingt interessant, revolutionär ist er aber nicht.

Carsharing ist in Deutschland so beliebt wie nie, meldete zum Jahresanfang der Carsharing-Bundesverband. Zwei Millionen Menschen nutzen es und aus der Branche heißt es, es werden immer mehr. Glaubt man dem Verband, herrscht Goldgräberstimmung.

In München ist diese Stimmung auf jeden Fall vorhanden. Seit diesem Dienstag ist dort ein Carsharing-Anbieter mehr auf dem Markt. Oply heißt er und will "das Beste aus Privatauto, Carsharing und Autovermietung in die Nachbarschaft" bringen, die "Lücke im städtischen Verkehrsangebot" schließen.

Vier Modelle schickt Oply zunächst in die Straßen von München: Ford Fiesta, Ford Focus, Mazda MX-5 und den Transporter Renault Trafic. Hundert Fahrzeugen sollen es zunächst sein. Im Laufe des Jahres will Oply die Flotte aber bereits vergrößern und in mindestens zwei weiteren Städten aktiv werden.

Der neue Dienst geht den Mittelweg zwischen fester Station und Free-Floating-Modellen, also Autos, die überall in der Stadt abgestellt werden können. Die Autos sind in konkreten Nachbarschaften "zuhause" und müssen auch dort wieder abgestellt werden. In der Regel sind diese Gebiete etwa 500x500 Meter groß. In München wird es 41 solcher Zonen geben. Feste Stellplätze hat Oply nicht. Geparkt wird auf öffentlichen Parkplätzen, Tickets dafür müssen aber nicht gezogen werden. Parkhäuser sind allerdings tabu. Kunden buchen - ähnlich wie bei anderen Carsharing-Anbietern - per App. Allerdings sind neben Kurzzeitnutzungen auch planbare längere Nutzungsdauern möglich. Wer kurzfristig ein Auto für eine oder ein paar Stunden braucht, zahlt zwischen sechs und neun Euro pro Stunde. Ein Mietende muss bei der Buchung nicht angegeben werden. Die Preise für ganze Miet-Tage liegen zwischen 45 und 75 Euro. Benzinkosten sind bis 159 Kilometer pro Buchung im Mietpreis inklusive. Danach fallen 0,15 ...

