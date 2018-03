Dialog Semiconductor (WKN: 927200) und Apple (WKN: 865985) - eine Leidenschaft, die in den letzten Monaten immer mal wieder regelrechtes Leiden schaffte. Nachdem das Thema in den letzten Wochen ein wenig in den Hintergrund rückte, können wir nun erneut weitere Anzeichen dafür erkennen, dass Apple in Zukunft womöglich wirklich ernst machen und Zulieferer im Allgemeinen absägen könnte.



Aber langsam. Schauen wir mal, was es an Neuigkeiten zu berichten gibt und was diese für Dialog Semiconductor im Endeffekt bedeuten könnten:

Strategischer Wink bei einer anderen Komponente

Wie Der Aktionär kürzlich berichtete, plane Apple wohl nun, MicroLED-Bildschirme selbst zu entwickeln. Der Aktionär beruft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...