Die Aktie des Biotech-Konzerns Medigene hat am Dienstag nach heftigen Verlusten der vergangenen Tage zur Erholung angesetzt: Mit einem zweistelligen prozentualen Plus war der Titel einer der großen Gewinner im TecDax. Nach ihrem am 21. Februar erreichten Höchststand seit Oktober 2009 bei 19,42 Euro hatte die Aktie bis zum Vortag rund ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. "Nach...

