Die NEUE AARGAUER BANK AG (NAB) erzielte 2017 ein gutes

Geschäftsergebnis und ist strategiekonform gewachsen. Der bereinigte

Jahresgewinn konnte im Vorjahres-vergleich um 2.9% gesteigert werden.

Der Geschäftserfolg von CHF 146.3 Mio. erhöhte sich gegenüber dem

Vorjahr um 3.0%. Das Anlagegeschäft ist dank der Zunahme von

Netto-Neugeldern (NNA) und der grossen Nachfrage nach MyNAB

Anlagepaketen deutlich gewachsen. Das Geschäft mit den Aargauer KMUs

entwickelte sich positiv. Bei den Ausleihungen stärkte die NAB in

ihrem Kernsegment, den Hypotheken an Private und Krediten an Firmen,

ihre Position weiter.



«Die Erträge aus dem ordentlichen Bankgeschäft sind breit

abgestützt und der Geschäftserfolg liegt mit 146.3 Millionen 3.0%

über dem guten Vorjahr. Besonders freut mich, dass wir im

Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden im Aargau strategiekonform

wachsen, das digitale Angebot laufend erweitern und das

Anlagegeschäft mit den MyNAB Anlagelösungen und den

Vermögensverwaltungs-Mandaten erneut signifikant ausbauen konnten»,

fasst CEO Roland Herrmann das gute Geschäftsergebnis zusammen.



Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft über Vorjahr Der Erfolg

aus dem ordentlichen Bankgeschäft von CHF 329.4 Mio. liegt CHF 2.6

Mio. (+ 0.8%) über dem guten Vorjahr. Das zeigt, dass die Erträge

breit abgestützt sind und die NAB im Kerngeschäft mit Privat- und

Firmenkunden im Aargau strategiekonform wächst.



Zinsgeschäft stabil



Das Zinsgeschäft konnte trotz schwierigem Umfeld mit Negativzinsen

dank der sehr guten Qualität des Kreditportfolios mit CHF 229.5 Mio.

(- 1.2%) praktisch auf Vorjahresniveau gehalten werden. Die NAB

verzichtet auch in Zukunft darauf, Negativzinsen an Privat- und

Firmenkunden weiterzugeben.



Kommissionsgeschäft positiv



Die NAB schreibt Vertriebsentschädigungen wie Retrozessionen

(Rückvergütungen) ihren Anlagekunden gut. Dennoch schloss das

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mit einem positiven Ergebnis

ab und nahm um CHF 2.3 Mio. auf CHF 68.4 Mio. zu. Dies entspricht

einem Anstieg von 3.5%.



Handel: erfolgreicher Devisenpartner für KMU



Die NAB betreibt keinen Eigenhandel und fokussiert sich auf das

Kerngeschäft mit Kunden. Der Erfolg im Handelsgeschäft von CHF 26.2

Mio. nahm um CHF 3.4 Mio. (+ 14.9%) zu und resultiert aus erhöhten

Devisengeschäften von Privat- und Firmenkunden. Vor allem das

erfolgreiche KMU-Geschäft zeigt, dass die NAB die Bedürfnisse

regionaler Firmen kennt und sie umfassend berät.



Geschäftsaufwand sinkt



Der Geschäftsaufwand betrug insgesamt CHF 177.5 Mio. und nahm

gegenüber dem Vorjahr um CHF 2.7 Mio. (-1.5%) ab. Die NAB bleibt

lokal stark verankert, baut ihre digitalen Dienst-leistungen weiter

aus und modernisiert ihre Geschäftsstellen. Daher nahm der

Sachaufwand um CHF 3.6 Mio. auf CHF 87.7 Mio. zu. Der Personalaufwand

hingegen reduzierte sich um CHF 6.3 Mio. auf CHF 89.8 Mio. Die CIR

(Cost-Income-Ratio/Aufwand-Ertrag-Verhältnis) verbesserte sich auf

53.9%, gegenüber 55.2% im 2016.



Geschäftserfolg und operatives Ergebnis über Vorjahr



Der Geschäftserfolg beträgt CHF 146.3 Mio. und konnte gegenüber

dem Vorjahr um 3.0% gesteigert werden. Der Jahresgewinn von CHF 119.8

Mio. liegt 6.6% unter Vorjahr, welcher durch einen ausserordentlichen

Ertrag von netto CHF 15.1 Mio. durch den Verkauf von Liegenschaften

begünstigt wurde. Verglichen mit dem ordentlichen operativen Ergebnis

vom Vorjahr stieg der Reingewinn um 2.9%.



Solide Eigenkapitalquote



Mit einem Eigenkapital von CHF 1.48 Mrd. steht die NAB unverändert

solide da. Die Gesamtkapitalquote von 16.6% liegt deutlich über den

regulatorisch geforderten 12.9%. Die Liquiditätsquote (LCR-Quote)

liegt mit 106% ebenfalls deutlich über der regulatorischen

Anforderung für 2017 von 80%.



Markanter Anstieg von Neugeldern



2017 vertrauten Kundinnen und Kunden der NAB Netto-Neugelder (NNA)

in der Höhe von CHF 605.4 Mio. an, ein Anstieg von CHF 323.9 Mio.

gegenüber dem Vorjahr. Erfreulich ist auch die Struktur der

Neugelder: Die Herkunft der Gelder von Privat- und

Private-Banking-Kunden sowie Firmenkunden ist breit abgestützt und

ohne grosse Einzelpositionen.



Gefragte Anlageberatung



Insgesamt betreut die NAB Kundenvermögen in der Höhe von CHF 18.4

Mrd., was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von CHF 1.2 Mrd.

entspricht und die ausgezeichnete Anlagekompetenz der NAB

unterstreicht. Diese wurde im Berichtsjahr zum siebten Mal in Folge

vom Wirtschaftsmagazin «BILANZ» in der Kategorie «Universalbanken

regional» ausgezeichnet. Die MyNAB Anlagelösungen sind gefragter denn

je: 2017 wurden über 5'200 Beratungslösungen abgeschlossen. Deren

Volumen erhöhte sich um 319% auf insgesamt CHF 2.2 Mrd. Das Volumen

der Vermögensverwaltungsmandate, die sich durch eine

überdurchschnittliche Performance auszeichneten, erhöhte sich um 14%

auf CHF 3.9 Mrd.



Der Kreditpartner für Private



Die NAB ist bei den Ausleihungen wie geplant im Kernsegment

gewachsen: Die Hypotheken an Private erhöhten sich um CHF 161.5 Mio.

Die NAB ist bei ausserkantonalen Renditeobjekten mit tiefen Margen

und bei fehlender nachhaltiger Kundenbeziehung zurückhaltend in der

Kreditvergabe. Dies führte insgesamt zu einer leichten Abnahme der

Hypothekarforderungen von -1.5% auf CHF 18.7 Mrd. Damit verfolgt die

NAB konsequent ihre nachhaltige Strategie, Wohneigentum und Firmen im

Kanton Aargau zu finanzieren.



Prognosen



«Die Konjunktur zieht global und vor allem in Europa an. Der

Franken wird, insbesondere gegenüber dem Euro, schwächer. Das

begünstigt den Schweizer Export. Aber auch der Schweizer Binnenmarkt

zieht an», so CEO Roland Herrmann. «Die NAB beurteilt den Aargauer

Immobilienmarkt weiterhin verhalten kritisch: Der Leerbestand von

Mietwohnungen nimmt zu bei gleichbleibend hoher Bautätigkeit. Deshalb

verfolgt die NAB bei Mietobjekten eine selektive und risikobewusste

Kreditpolitik.»



