Das Industrieunternehmen Friwo AG (ISIN: DE0006201106) will für das vergangene Jahr 0,40 Euro Dividende ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (0,25 Euro) wird die Ausschüttung damit um 15 Cent bzw. 60 Prozent angehoben. Beim derzeitigen Börsenkurs von 34,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,17 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Mai 2018 statt. Es wäre die dritte Dividendenanhebung in Folge. ...

