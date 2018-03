Lieber Leser,

zuletzt versuchte sich der Bitcoin zwischen 8.400 und 9.200 US-Dollar zu stabilisieren. Leider kamen dann Vorwürfe auf, dass Links zu kinderpornographischen Inhalten in der Blockchain zu finden seien, die am Wochenende zu einem erneuten Ausverkauf führten. Ist das nun der finale Sell Off gewesen?

Seitwärtsbewegung wird aufgebrochen, aber…

Zuletzt versuchten die Bären den Bitcoin auf die Korrekturtiefs von Ende Januar/Anfang Februar, also unter die Marke von ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...