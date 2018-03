Rodenstock ist auf Wachstumskurs und lässt das schwache Vorjahr hinter sich. Der Zusammenschluss der Konkurrenz soll neue Chancen ermöglichen.

Der Brillenhersteller Rodenstock ist nach einer Neuausrichtung wieder auf Wachstumskurs. Treiber sei die Nachfrage nach Brillengläsern in Europa, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Trotz des Verzichts auf die Herstellung von Brillengestellen für andere Marken stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent auf 416 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (Ebitda) erreichte mit ...

