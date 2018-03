Schlüssel zu einer modernen städtischen Verkehrspolitik oder Plage einer rücksichtslosen Branche? Leihfahrräder lösen in Deutschland Diskussionen aus. In München zieht Anbieter oBike nun 6000 Fahrräder zurück.

Das gute an den Fahrrädern von oBike: Sie waren überall, jederzeit verfügbar. Das schlechte an den Fahrrädern von oBike: Sie waren überall, nur nicht da wo man sie gebrauchen konnte - in Büschen, Bäumen oder im Fluss. Binnen weniger Monate ist so aus dem mobilen Angebot des Unternehmens in München ein Ärgernis für viele Bewohner der bayerischen Landeshauptstadt geworden.

Nun zieht das Unternehmen die Reißleine und sammelt 6000 von zusammen 6800 Fahrrädern in München ein. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte der Süddeutschen Zeitung, "wirtschaftliche Faktoren" würden dahinter stehen.

Die Deutschen fremdeln mit dem Angebot, das in Städten wie Paris zum Alltag gehört. Einer Umfrage aus dem Januar 2017 zufolge nutzten gerade mal sechs Prozent ...

