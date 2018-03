Die steigende Volatilität an den Märkten kostet auch Biotech-Investoren starke Nerven. Doch es gibt Aktien im Nasdaq Biotechnology Index, an denen man keine Spuren der jüngsten scharfen Korrektur erkennen kann. Ein Beispiel ist die Aktie dieses Krebsspezialisten, welche im gestrigen Handel auf positive Daten vom Wochenende reagiert hat und wie an der Schnur gezogen ein Mehrjahreshoch nach dem nächsten markiert.

