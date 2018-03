Berlin (ots) -



Ist innere Stärke trainierbar? Welche Schutzausrüstung benötigt die Seele? Was für Menschen gaffen an Einsatzstellen? Mit diesen Themen und mehr befasst sich das 5. Symposium der Stiftung "Hilfe für Helfer" des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Die anspruchsvolle Fortbildungsveranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am 17. Mai 2018 in Fulda statt.



Von 10.30 bis 16.30 Uhr geben unterschiedliche Referate Einblicke in die verschiedenen Aspekte:



- Fachliche Einführung in das Symposium und Moderation: Dr. Jutta Helmerichs (Leiterin Psychosoziales Krisenmanagement im BBK), Erneli Martens (DFV-Fachberaterin Psychosoziale Unterstützung), Volker Harks (Referent im BBK) - Die seelische PSA (Persönliche Schutzausrüstung) - belastende Einsätze wirksam verarbeiten: Volker Harks, Referent im BBK, Bonn - Gaffer an der Einsatzstelle - Was sind das für Typen?: Prof. Dr. Harald Karutz, Professor für Notfall- und Rettungsmanagement an der MSH Medical School Hamburg und Leiter des Notfallpädagogischen Instituts in Essen - Ein starkes Team schützt - Vision oder Illusion!?: Erneli Martens, DFV-Fachberaterin, Landesfeuerwehrpastorin und Leitung Notfallseelsorge in Hamburg - Alle an einem Tisch: Erneli Martens



Die Tagungspauschale beträgt 49 Euro und beinhaltet die Teilnahme am Symposium, Tagungsunterlagen und Teilnehmerzertifikat sowie Tagungsgetränke und -verpflegung. Veranstaltungsort ist das Maritim Hotel am Schlossgarten Fulda, Pauluspromenade 2, 36037 Fulda. Die Anmeldung erfolgt online unter www.hilfefuerhelfer.de. Bei Rückfragen steht DFV-Referentin Lilian Harms unter harms@dfv.org zur Verfügung.



Parallel findet in Fulda auch die Messe für Rettung und Mobilität "RETTmobil" statt (www.rettmobil.org), an der die Stiftung "Hilfe für Helfer" mit einem Stand (Halle F, Standnummer 1205) vertreten ist.



