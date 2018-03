Ex-Finanzminister Hans Jörg (Schelling) hat sich einen Beraterposten beim russischen Ölkonzern Gazprom geholt. Genauer gesagt, soll er das Prestigeprojekt Nord Stream 2 vorantreiben. Wie du vielleicht weißt, ist Hans Jörg ein Vertrauter von OMV-Chef Rainer (Seele) und war in der Vergangenheit auch bei Gesprächen in Russland mit dabei. Das Öl-Geschäft kennt er also ziemlich gut. Bei Nord Stream ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...