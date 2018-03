Für die dt. Bank läuft es aktuell alles andere als rund. Auf einer internen Veranstaltung hat IT-Vorstand Kim Hammonds nun ihrer Wut freien Lauf gelassen. Zudem gibt es Gerüchte, dass die Bank bereits Ersatz für den angeschlagenen Konzernchef John Cryan sucht. Wie reagieren die Anleihenkurse auf die Nachrichtenlage? Und kommt es in Anleihen in türkischer Lira nach dem Kursrutsch auch in Stuttgart zu Verkäufen? Aktuelle Einschätzungen von der Anleihen-Expertin Bianca Becker.