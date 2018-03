Themen heute:

Kia Sportage weltweit fünf Millionen Mal verkauft /// Vollkaskoversicherung für Pkw kann günstiger sein als Teilkasko

Der Kia Sportage, der 1993 in Produktion ging und ein Jahr später in Deutschland eingeführt wurde, gehört zu den Mitbegründern des SUV-Segments. Passend zum 25. Jubiläum seines Bestsellers kann Kia jetzt eine weitere runde Zahl feiern: Im weltweiten Gesamtabsatz knackte der Sportage die Fünf-Millionen-Marke.

Dazu hat die aktuelle, vierte Modellgeneration, mit der der Kompakt-SUV den bisherigen Kia-Weltbestseller Rio überholte, in nur 29 Monaten eine Million Einheiten beigetragen. Weltweit wurden 2017 jeden Monat durchschnittlich 38.000 Exemplare des Sportage verkauft.

Auf der Tokyo Motor Show 1991 stellte Kia den Sportage erstmals der Öffentlichkeit vor und präsentierte damit das wegweisende Konzept eines "Urban SUV": eines kompakten, praktischen SUV mit einem breiten Einsatzspektrum. Schon die erste Modellgeneration war sehr erfolgreich und erzielte einen weltweiten Absatz von über 500.000 Einheiten. Von der zweiten Generation wurden in der siebenjährigen Produktionszeit mehr als 1,2 Millionen Einheiten verkauft. Und die 2010 eingeführte dritte Generation, mit der der Sportage auf europäischer Ebene bereits zum Kia-Topseller avancierte, fand weltweit in nur sechs Jahren zwei Millionen Käufer. Mit der Anfang 2016 in Deutschland eingeführten vierten Generation hat Kia seinen Trendsetter erneut umfassend weiterentwickelt.

Es klingt im ersten Moment unlogisch, aber es ist wahr. Pkw-Halter zahlen für eine leistungsstärkere Vollkaskoversicherung unter bestimmten Bedingungen bis zu 77 Prozent weniger als für Teilkaskoschutz.

Einer der Hauptgründe sind die so genannten Schadenfreiheitsrabatte. Während diese bei der Vollkaskoversicherung durch unfallfreie Jahre deutlich günstiger werden können, bleibt die Teilkaskoprämie hoch, da es keinen Schadenfreiheitsrabatt in der Teilkaskoversicherung gibt. Der Teilkaskobeitrag bleibt daher auch bei unfallfreier Fahrt konstant, während der Vollkaskobeitrag günstiger wird, sagt man bei CHECK24.

Die Schadenbilanz eines Zulassungsbezirks bestimmt dessen Regionalklasseneinstufung und damit auch den Versicherungsbeitrag. So kann die Regionalklasse des Zulassungsbezirks in der Teilkaskoversicherung hoch sein, z. B. aufgrund häufig regulierter Wildschäden, die Vollkaskoversicherung dagegen niedrig. Die Teilkaskoversicherung zahlt z. B. bei Diebstahl-, Wild- oder Elementarschäden.

