Bern - Die DC Bank blickt nach eigenen Angaben auf ein sehr erfreuliches Jahr 2017 zurück. Erneut konnte sie in allen Geschäftssparten zulegen. Die Jahresrechnung schloss mit einem Jahresgewinn von CHF 3,4 Mio. ab, was 12,3 Prozent über dem Gewinn des Vorjahres liegt, wie die Berner Privatkundenbank am Dienstag mitteilte.

Der Kundenfokus und das bedürfnisorientierte Vorgehen der DC Bank haben sich ausbezahlt: Die Jahresrechnung 2017 schloss mit einem erfreulichen Jahresgewinn von CHF 3,4 Mio. ab und liegt damit 12,3 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Die Berner Privatkundenbank hat das positive Umfeld genutzt, um ein Gesamtwachstum der Bilanz von CHF 21,4 Mio. (+2,17 Prozent) zu realisieren. Die Bilanzsumme überschritt somit erstmals die Milliardengrenze. Erneut konnte die DC Bank in allen Geschäftssparten zulegen. Das gute Resultat erlaubt die weitere Stärkung der Eigenmittel der DC Bank sowie eine Erhöhung der Ablieferung an die Burgergemeinde Bern als Eigentümerin. Zudem wurden wiederum Zuwendungen an gemeinnützige Projekte und Organisationen - wie die DC Bank Stiftung Sunnesyte - gesprochen.

Entwicklung des Anlagegeschäfts weiterhin hervorragend

Trotz Negativzinsen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...