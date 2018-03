Adidas (WKN:A1EWWW) war in den letzten Jahren ein Dorn im Auge von Under Armour (WKN:A0HL4V). Der deutsche Sportschuh- und Bekleidungshersteller, der einst im gesättigten Markt als einer der führenden Anbieter galt, feierte ein bemerkenswertes Comeback mit einem fünfjährigen Trendwende-Plan, den er im Jahr 2015 startete.



Dieser Plan erforderte eine schnellere Produktion und Rotation der Produkte, eine stärkere Expansion in die städtischen Märkte, größere E-Commerce-Investitionen und eine stärkere Zusammenarbeit mit Kunden, Einzelhändlern und Partnern. Auch Prominente wie Kanye West wurden angeworben, um ihre eigenen Schuhe zu entwerfen und zu bewerben, es wurden "Retro"-Looks eingeführt, um sich von der Konkurrenz abzuheben, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...