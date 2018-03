Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum merklich eingetrübt

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im März zum dritten Mal in Folge gesunken. Die Angst vor einem Handelskrieg greift offenbar zunehmend um sich. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel spürbar auf 112,6 Punkte von 114,2 im Vormonat. Volkswirte hatten nur mit einem Indexrückgang auf 113,4 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima sinkt im März

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im März stärker eingetrübt als erwartet. Wie die Europäische Kommission berichtete, fiel der entsprechende Index auf plus 1,34 Punkte von 1,48 Punkte im Februar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 1,42 Zähler erwartet.

EZB: Unternehmenskreditvergabe wächst im Februar schwächer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Februar abgeschwächt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,1 (Vormonat: 3,4) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 2,9 (2,9) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 2,9 (3,1 ) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 7,3 (7,2) Prozent.

Spaniens Inflationsrate deutlich niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Spanien hat im März weitaus weniger stark als erwartet zugenommen. Das dürfte Erwartungen stützen, dass die Verbraucherpreise auch im Euroraum etwas weniger deutlich als erwartet gestiegen sind. Nach Mitteilung der Statistikbehörde INE erhöhten sich der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,3 (Februar: 1,2) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 1,7 Prozent prognostiziert.

Preiserwartungen im Euroraum im März uneinheitlich

Die Preiserwartungen der Wirtschaftsakteure des Euroraums haben sich im März uneinheitlich entwickelt. Während die Preiserwartungen der Bauwirtschaft und des Einzelhandels zunahmen, gingen die von Industrie, Dienstleistungssektor und Konsumenten etwas zurück. Wie aus aktuellen Daten der EU-Kommission im Rahmen der Wirtschaftsstimmungsumfrage hervorgeht sanken die Verkaufspreiserwartungen in der Industrie leicht, blieben aber in etwa doppelt so hoch wie im historischen Schnitt. Gleiches galt für die Unternehmen des Dienstleistungssektors.

Immobilienpreise steigen laut Prognose vor allem im Süden Deutschlands

In mehr als der Hälfte der deutschen Landkreise und Städte können Immobilienbesitzer davon ausgehen, dass ihr Haus oder ihre Wohnung bis mindestens 2030 an Wert gewinnt. Ein Grund für die große Nachfrage am Wohnungsmarkt sind vor allem steigende Einwohnerzahlen in den Metropolen und in Süddeutschland, wie eine Studie im Auftrag der Postbank ergab.

IAB-Arbeitsmarktbarometer auf neuem Höchststand

Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt verbessert sich weiter. Laut dem vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) berechneten Arbeitsmarktbarometer wird die Arbeitslosigkeit in den nächsten drei Monaten weiter zurückgehen und die Beschäftigung steigen. Das Barometer stieg im März um 0,4 Punkte auf 105,4, wobei sich die Beschäftigungskomponente des Index' mit 108,1 Punkten schon dem theoretisch möglichen Höchstwert von 110 nähert.

Banken fragen 0,9 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,4 nach 1,5 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 33 (Vorwoche: 34) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,9 Milliarden Euro mehr Liquidität.

EZB entzieht estnischer Versobank Lizenz wegen Geldwäsche

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat der estnischen Versobank die Lizenz entzogen. Die estnische Bankenaufsichtsbehörde, die diese Maßnahme bereits am 8. Februar bei der EZB beantragt hatte, begründete den Schritt mit ernsthaften Rechtsbrüchen, die sich über längere Zeit hingezogen hätten. Die EZB wirft der Bank vor, nicht genug gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung getan zu haben.

Bostic: Fiskalpolitik erzeugt mehr Unsicherheit für Fed

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, hat sich dafür ausgesprochen, die schrittweisen Zinserhöhungen fortzusetzen. Wegen der Fiskalpolitik sei jedoch mehr Unsicherheit darüber entstanden, wie stark die Wirtschaft im nächsten Jahr wachsen werde, sagte Bostic in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Auf Japans Markt für Staatsanleihen herrscht Friedhofsruhe

Mit 9 Billionen US-Dollar ist Japan der zweitgrößte Staatsanleihemarkt der Welt hinter den USA. Und doch wird das tägliche Handelsvolumen auf diesem Markt zurzeit meist nicht mit Billionen oder Milliarden, sondern nur in Millionen Dollar angegeben. Manchmal findet auch null Handel statt. Die Zentralbank schluckt nämlich dermaßen viel von den Neuemissionen, dass für die Händler nicht viel übrig bleibt.

Handelskrieg könnte Einstiegschancen bei Rohstoffen bieten

Angesichts der US-chinesischen Handelsauseinandersetzung dürften die als stark betroffen geltenden Rohstoffe nicht wie ein Kauf anmuten. Doch Anleger sollten nicht zu pessimistisch sein. Sicherlich würden Öl und Metalle bei Ausbruch eines richtiggehenden Handelskrieges kräftig an Wert verlieren. So verbilligte sich Kupfer im März bereits um rund 4 Prozent.

Deutschlands Klimagas-Ausstoß leicht zurückgegangen

Deutschland hat im vergangenen Jahr etwas weniger klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen. Im Vergleich zu 2016 sank der Ausstoß um ein halbes Prozent auf 904,7 Millionen Tonnen Treibhausgase, wie das Umweltbundesamt auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Feb Handelsbilanz Defizit 3,4 Mrd SEK

Schweden Feb Exporte 108,6 Mrd SEK

Schweden Feb Importe 112,0 Mrd SEK

Schweden Feb Erzeugerpreise -0,5% gg Vormonat

Schweden Feb Erzeugerpreise +2,8% gg Vorjahr

