Nordrhein-Westfalen bleibt deutschlandweit der stärkste Standort für Fernsehproduktionen. Im Jahr 2016 kamen Produzenten mit Sitz in dem Bundesland auf rund 313 000 Produktionsminuten, wie aus einer am Dienstag vorgestellten Vergleichsstudie des Dortmunder Formatt-Instituts hervorgeht. Der Marktanteil stieg demnach auf 42 Prozent an. Bayern (184 000 Minuten), Hamburg (76 000 Minuten) und Berlin (66 000 Minuten) landeten deutlich dahinter.

Betrachtet man die Kinoproduktionen, ergibt sich eine andere Deutschlandkarte. Hier gibt Berlin eindeutig den Ton an. Die Branche in der Hauptstadt kommt auf 36 Prozent Marktanteil, Bayern belegt wie beim Fernsehen den zweiten Platz (20 Prozent). Nordrhein-Westfalen (19 Prozent) und Hamburg (10 Prozent) landen dahinter.

Die Untersuchung bescheinigt der deutschen Fernsehlandschaft insgesamt eine langsame Verschiebung der Nachfrage nach bestimmten Formaten. Der Schwerpunkt habe sich zu dem relativ günstigen Entertainment-Genre verlagert, das mittlerweile auf einen Anteil von 48 Produzent komme. Dazu zählen Shows, Doku-Soaps, Game- und Talkshows.

Vor allem Doku-Soaps seien sehr gefragt. "Das Genre ist in der Produktion kostengünstig, zugleich aber inhaltlich oft trivial", heißt es in der Studie. Den aktuellen Hype um fiktionale Stoffe - etwa um aufwendige Serien wie "Babylon Berlin" - können die Autoren noch nicht vollends einfangen: Die Untersuchung im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen bezieht sich aufgrund der Datenlage auf die Jahre 2015 und 2016. Sie erfasst nur Auftragsproduktionen, Eigenproduktionen von Fernsehsendern werden nicht berücksichtigt./idt/DP/mis

