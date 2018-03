Es gibt unterschiedliche Ansätze, um an Marktzahlen zu gelangen. Diese Erfahrung hat Dieter G. Weiss vor einigen Jahren gemacht. Er ist Treuhänder der Elektronikindustrie, Geschäftsführer von Weiss Engineering und tritt mit seinem Unternehmen in4ma mit Marktstatistiken und Marktanalysen für die Elektronikindustrie als Augur immer mehr in Erscheinung. Demnach erfasst das Statistische Bundesamt die Meldungen der Unternehmen mit einer vierstelligen Kodierung. Diese Klassifikation gilt europaweit, wird als NACE-Code bezeichnet (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) und unterscheidet so die verschiedenen Wirtschaftszweige. Benötigt man Produktionszahlen einzelner Wirtschaftszweige, so kann man diese beim Statistischen Bundesamt mittels der NACE-Codes abfragen (www.destatis.de). Details werden dort unter folgendem Link erklärt:

Die Tücken der NACE-Codes

Allerdings haben diese Unterteilungen manchmal ihre Tücken, was sich am Beispiel der EMS-Unternehmen bestens erklären lässt, erläutert Dieter G. Weiss: "Die produzierenden Unternehmen sortieren sich mit ihrem Betätigungsfeld in die NACE-Codes ein. Dabei kann ein Unternehmen mehrere verschiedene NACE-Codes wählen, wenn es in verschiedenen Wirtschaftsbereichen tätig ist." Die Liste findet man unter folgendem Link. Die in der EMS-Industrie meist verwendeten Codes sind:

C26.1.1 - Manufacture of electronic components

C26.1.2 - Manufacture of loaded electronic boards

Dadurch ergibt sich eine erste "Unschärfe": Hat sich ein EMS-Anbieter unter Code C26.1.1 oder C26.1.2 einzuordnen? Schaut man sich die Praxis an, so haben sich etwa 60 Prozent der EMS in Deutschland selbst in C26.1.1 eingruppiert. Französische Unternehmen hingegen bevorzugen überwiegend Code C26.1.2. Die verwendeten Klassifizierungen der übrigen 40 Prozent deutschen EMS-Melder findet man in über 20 (!) verschiedenen NACE-Codes.

Das ist darauf zurückzuführen, dass sich ein Unternehmen irgendwann einmal auf einen speziellen Bereich der Elektronikproduktion fokussiert hat, zum Beispiel C26.4.0 (manufacture of consumer electronics), C26.5.1 (manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation) oder C27.1.2 (manufacture of electricity distribution and control apparatus). Eine Transparenz ist kaum möglich, bekräftigt der Experte: "In diesen speziellen Bereichen bieten Unternehmen ihre Elektronikfertigungs-Dienstleistungen an und melden ihre Zahlen unter den entsprechenden NACE-Codes. Die gleichen Codes werden auch von OEMs verwendet und damit bekommt man über NACE-Codes kein sauberes Abbild des Produktionsvolumens im Segment EMS."

Pareto-Analyse nicht anwendbar

Als zweite Methode käme eine Pareto-Analyse des Marktes in Frage, benennt der Experte als mögliche Alternative. Vilfredo Pareto, nach dem diese statistische Methode benannt ist, untersuchte vor über 100 Jahren die Verteilung des Bodenbesitzes in Italien und fand heraus, dass etwa 20 Prozent der Bevölkerung rund 80 Prozent des Bodens besitzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...