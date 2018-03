Eine Analyse von Henrik Becker

Auch wenn es über Umwege geschehen ist, das Ziel meiner letzten nunmehr sechs Wochen alten Prognose hat die Aktie von Tesla fast erreicht. Die zwischenzeitliche Performance ist etwas von meinen Vorstellungen abgewichen, allerdings ohne Einfluß auf das größere Bild zunehmen. Nach wie vor bewegt sich Tesla in einer größeren Korrektur als Teil eines intakten Aufwärtstrends. Deren Abschluss rückt immer weiter in Sichtweite, auch wenn die aktuelle Lage eine andere Sicht rechtfertigen würde. (Charts durch anklicken vergrößern) Ausblick: Seit fast einem Jahr bildet sich eine komplexe Korrektur (abc-x-abc) als Welle (2) des übergeordneten Aufwärtstrends aus. Aktuell bewegt sich der Trend in der zweiten Welle (a) und steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...