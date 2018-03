Unterföhring (ots) -



"Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts." Woher kommt diese Redewendung? Hugo Egon Balder stellt in der großen SAT.1-Comedy-Show "Genial daneben - Die Ostershow" am Karfreitag, 30. März 2018, um 20:15 Uhr, wieder zahlreiche geniale Fragen. Unterstützt wird er unter anderem von Florian Silbereisen, Atze Schröder und Faisal Kawusi. An den Antworten knabbern Hella von Sinnen, Wigald Boning" Bülent Ceylan, Michael Mittermeier, Chris Tall, Ingo Appelt, Michael Kessler, Torsten Sträter, Mike Krüger und Ilka Bessin. Ihre phantasievollen Ideen sorgen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für großen Spaß. Auf der Musikbühne unterstützt zusätzlich Sasha die unterhaltsame SAT.1-Ostershow.



Hintergrund "Genial daneben" Mit Spitzenwerten von bis zu 13,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) begeistern Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning und ihre Gäste in "Genial daneben" seit März 2017 die Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Dezember 2017 überzeugte "Genial daneben - Die Weihnachtsshow" mit 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen*.



Der SAT.1 Fun Freitag mit "Genial daneben - Die Ostershow", am 30. März 2018, um 20:15 Uhr.



*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Research Erstellt: 27.03.2018



