BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat auf das wachsende Interesse der deutschen Wirtschaft an Sri Lanka reagiert und die Einrichtung eines Delegiertenbüros der deutschen Wirtschaft in der Hauptstadt Colombo finanziell unterstützt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach am Dienstag in Berlin anlässlich der Eröffnung des Büros von einem "wichtigen Meilenstein in unseren Wirtschaftsbeziehungen mit Sri Lanka." Die Delegation soll die Vernetzung vor Ort und in der Region verbessern.

Das Interesse deutscher Unternehmen am sri-lankischen Markt sei in den letzten Jahren stark gestiegen, der Inselstaat zähle zu den Wachstumsmärkten in Südasien, erklärte das Wirtschaftsministerium. Als maritimer Knotenpunkt biete das Land große Chancen einer vertieften Zusammenarbeit in den Bereichen Logistik, Infrastruktur und Bau. Aber auch in den Bereichen Berufsbildung und Erneuerbare Energien böten sich Möglichkeiten für deutsche Unternehmen.

Das bilaterale Handelsvolumen mit Sri Lanka betrug 2016 neuesten verfügbaren Zahlen zufolge 893 Millionen Euro nach 815 Millionen Euro im Jahr davor. Deutschland importiert vor allem Textilien, Kautschuk und Tee aus Sri Lanka und exportiert Maschinen, elektrotechnische und chemische Produkte sowie Kraftfahrzeuge. Deutschland ist außerdem einer der wichtigsten Partner Sri Lankas im Tourismus.

March 27, 2018 07:36 ET (11:36 GMT)

