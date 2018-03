EXCHANGE NOTICE, MARCH 27, 2018 SHARES



ALTIA PLC: DIRECTED ISSUE



A total of 180 485 shares will be traded as old shares as of March 28, 2018. The listing is conditional until the change has been registered on the Finnish trade register.



Identifiers of Altia Plc's share:



Trading code: ALTIA ISIN code: FI4000292438 Orderbook id: 151998 Number of shares: 36 140 485



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



***



TIEDOTE, 27. MAALISKUUTA 2018 OSAKKEET



ALTIA OYJ: SUUNNATTU ANTI



Yhteensä 180 485 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28. maaliskuuta 2018. Listaus on ehdollinen osakkeiden rekisteröimiselle kaupparekisteriin.



Altia Oyj:n osakkeen perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: ALTIA ISIN-koodi: FI4000292438 id: 151998 Osakemäärä: 36 140 485



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260