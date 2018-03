Bei der heutigen Bilanzpressekonferenz der CA Immo gab es naturgemäß jede Menge Fragen rund um das angekündigte Starwood-Angebot für die CA Immo und Immofinanz , sowie zu dem vorerst stillgelegten Merger der beiden Companies oder gar einen möglichen Triple-Merger mit S Immo. Die Message, die CFO Hans Volker Volckens dazu transportierte: Zunächst wird vom Vorstand nur das kommentiert, was auch fundiert ist, so der CFO. So lange also kein Angebot auf dem Tisch liegt, wird auch nichts kommentiert. Schon gar keine Spekulationen über Ronny Pecik, René Benko, etc. Diesbezüglich wird eine neutrale Haltung eingenommen. Nur soviel: Wenn ein Angebot da ist, wird man dieses nicht nur anhand des Preises sondern vor allem...

