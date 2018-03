MAX Automation SE: Gerhard Lerch legt Amt als Verwaltungsratsvorsitzender zum Ende des Jahres nieder DGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalie MAX Automation SE: Gerhard Lerch legt Amt als Verwaltungsratsvorsitzender zum Ende des Jahres nieder 27.03.2018 / 14:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. MAX Automation SE, Düsseldorf Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß §17 MAR MAX Automation SE: Gerhard Lerch legt Amt als Verwaltungsratsvorsitzender zum Ende des Jahres nieder Düsseldorf, 27. März 2018 - Der Vorsitzende des Verwaltungsrats der MAX Automation SE Gerhard Lerch hat die Gesellschaft darüber informiert, dass er sein Amt aus Altersgründen zum 31.12.2018 niederlegen wird. Herr Lerch war von 2009 bis 2014 als stellvertretender Vorsitzender und seit 2014 als Vorsitzender des Aufsichtsrats der MAX Automation AG tätig. Mit der Umwandlung der MAX Automation in eine europäische Aktiengesellschaft (SE) Anfang Februar 2018 übernahm er die Funktion als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Gesellschaft wird zu gegebener Zeit einen Vorschlag für die Nachbesetzung kommunizieren. MAX Automation SE, Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf, Tel.: +49 (0) 211 90 99 1-0 Kontakt: Frank Elsner / Frank Paschen Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Tel.: +49 - 5404 - 91 92 0 Fax: +49 - 5404 - 91 92 29 27.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation SE Breite Straße 29-31 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 90991-0 Fax: +49 (0)211 90991-11 E-Mail: Investor.Relation@maxautomation.com Internet: www.maxautomation.com ISIN: DE000A2DA588 WKN: A2DA58 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669313 27.03.2018 CET/CEST

