Ein Unfall in Tempe, Arizona, führte dazu, dass ein Fußgänger vermutlich zum ersten Mal von einem selbstfahrenden Auto überfahren wurde. Das Fahrzeug, das einen menschlichen Fahrer hatte, erfasste eine Frau, die, nach einem Bericht des Wall Street Journal, an einem Zebrastreifen die Straße überquerte. Uber hat seine selbstfahrenden Autos aus dem Verkehr der Straßen in San Francisco, Pittsburgh, Tempe und Toronto entfernt, solange der Unfall durch das National Transportation Safety Board und die National Highway Traffic Safety Administration untersucht wird.



