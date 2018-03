Die Wertpapierspezialisten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV von 55,50 Euro auf 60,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde von "Hold" auf "Buy" heraufgesetzt.

Der RCB-Analyst Oleg Galbur sieht die OMV gut für wertsteigerndes Wachstum vorbreitet. Jüngste Akquisitionen und Inbetriebnahmen von neuen Upstream-Projekten sollten eine graduelle Erhöhung der Dividende fördern, schreibt er in seiner jüngsten Studie. Allein ohne neue Zukäufe und ohne das Projekt Neptun Deep erwarten die RCB-Analysten ein operatives Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro für 2020, was einen Zuwachs von 13 Prozent gegenüber dem Ergebnis von 2017 bedeutend würde.

Am Dienstagnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse plus 1,27 Prozent auf 47,21 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mad/dkm

AFA0077 2018-03-27/14:34

ISIN: AT0000743059