Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers Lenzing leicht von 110,00 auf 108,00 Euro gesenkt. Ihr Anlagevotum bestätigte die RCB hingegen mit "Hold".

Vor dem Hintergrund höherer Viskosepreise hob die RCB-Analystin Teresa Schinwald die Prognose für das Ebitda 2018 auf 402 Mio. Euro an. Mittelfristig haben die Analysten ihre Erwartungen unter anderem aufgrund des starken US-Dollars gesenkt, hieß es in der jüngsten Studie.

Die Dividendenschätzung je Titel der RCB-Analysten beläuft sich auf je 3,50 Euro für 2018 und 4,0 Euro für 2019.

Am Dienstagnachmittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,21 Prozent bei 99,40 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000644505