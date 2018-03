IRW-PRESS: Nanosphere Health Sciences Inc.: NanoSphere Health Sciences schafft mit Patent für seine revolutionäre Nanopartikelverabreichungsplattform den Durchbruch

Patent ist die bedeutendste Errungenschaft der letzten 25 Jahre in der nicht invasiven Wirkstoffverabreichung und damit ein absoluter Meilenstein

Denver (27. März 2018) - Der Biotechnologieführer NanoSphere Health Sciences, LLC (CSE: NSHS) (OTC: NSHSF) freut sich bekannt zu geben, dass das US-Patentamt (United States Patent and Trademark Office) dem Unternehmen das Patent mit der Nummer 9,925.149 gewährt hat. Dieses Patent umfasst die Kerntechnologie für die Herstellung des von NanoSphere entwickelten Verabreichungssystems (NanoSphere Delivery System).

Das durch dieses Patent geschützte NanoSphere Delivery System, dessen Erfolg anhand von Forschungsergebnissen nachgewiesen werden konnte, ist eine der bedeutendsten Entwicklungen im Bereich der nicht invasiven Verabreichung von biologischen Wirkstoffen der letzten 25 Jahre. Das Patent umfasst im weitesten Sinne die Entwicklung und Herstellung des NanoSphere Delivery System für die Verabreichung von Cannabinoiden, Pharmazeutika, Nutrazeutika, Kosmezeutika und anderen biologischen Wirkstoffen.

Bei dem von NanoSphere entwickelten revolutionären NanoSphere Delivery System werden verschiedenste bioaktive Wirkstoffe in einer Schutzmembran nanoverkapselt und auf diese Weise rasch und effektiv in die Blutbahn sowie in Zellen eingeschleust, wodurch eine optimale Wirksamkeit gewährleistet wird. Diese Verabreichungsplattform stellt eine Revolution in der Verabreichung von Arzneimitteln, Cannabinoiden, Nutrazeutika und Kosmezeutika dar. Durch die exakt dosierte Verabreichung intelligenter Nanopartikel am Zielort werden die Sicherheit und Bioverfügbarkeit der nanoverkapselten Wirkstoffe erhöht und ihre Nebenwirkungen reduziert.

Die Gewährung des Patents für das NanoSphere Delivery System sichert uns die Position als Marktführer in der fortschrittlichen Nanopartikelverabreichung, freut sich Robert Sutton, CEO von NanoSphere Health Sciences. Für wichtige Industriezweige ergibt sich dank unserer modernen Technologie die Chance auf grundlegende Umgestaltungen und Neudefinitionen.

Mit dem Patent wird unsere Kerntechnologie zur Entwicklung und Herstellung von strukturierten Lipid-Nanopartikel, nämlich das Nanosphere Delivery System, geschützt, erklärt Dr. Richard Clark Kaufman, Chief Science Officer und Erfinder des NanoSphere Delivery System. Mit diesem Patent sind wir in der Lage, unsere 16 Arten von Lipid-Nanopartikelstrukturen, die in verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens zur optimierten Wirkstoffverabreichung eingesetzt werden können, zu erweitern.

Mit der Gewährung dieses Patents sichert sich NanoSphere langfristig die Marktexklusivität dieser Verabreichungsplattform. Eine Patentverletzung ist dabei rechtlich verboten. Das Unternehmen hat die Absicht, das patentierte NanoSphere Delivery System und das geschützte Herstellungsverfahren in Lizenz an ausgewählte Firmen in den Zielbranchen zu vergeben, um so eine größtmögliche Vermarktung zu erreichen. Dieses Patent bietet NanoSphere die Möglichkeit, das NanoSphere Delivery System über zahlreiche Produktserien und -plattformen in den Markt einzuführen. Dazu zählen unter anderem auch die perkutanen, intranasalen und intraoralen Verabreichungsformen der unternehmenseigenen Cannabismarke Evolve Formulas.

Für das Board:

Robert Sutton, Chairman & CEO, rsutton@nanospherehealth.com

Kontakt für Anleger:

David Sutton, President & COO / dsutton@nanospherehealth.com / 303.887.9300

Victor Goncalves, Executive Vice President / vgoncalves@nanospherehealth.com / 204-997-5517

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

NanoSpheres steht für die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten

NanoSphere hat im Jahr 2015 ein IP-Lizenzierungsprogramm eingeführt und bietet in diesem Rahmen verschiedene Lizenzierungsmöglichkeiten, für die ein strenges Evaluierungsverfahren gilt. Nähere Informationen zum Lizenzierungsprogramm von NanoSphere erhalten Sie unter https://www.nanospherehealth.com/licensing/.

Über NanoSphere

NanoSphere Health Sciences INC, (CSE: NSHS) (OTC: NSHSF) ist Marktführer in der Nanopartikelverabreichung und ein Biotechnologieunternehmen, welches das NanoSphere Delivery System weiterentwickelt. NanoSpheres patentierte Kerntechnologie verändert die Form, in der biologische Wirkstoffe genutzt werden können.

NanoSpheres bahnbrechende Plattformen machen sich das Prinzip der intelligenten Nanopartikel zunutze und ermöglichen den Branchen für Cannabis, Nutrazeutika, Pharmazeutika und Kosmezeutika sowie Tiergesundheit im Rahmen eines patentierten Verfahrens die wirksamere Verabreichung von Cannabinoiden, Nutrazeutika, Pharmazeutika und rezeptfreien Medikamenten mit verbesserter Bioverfügbarkeit. Nähere Informationen zu NanoSphere erhalten Sie unter http://www.nanospherehealth.com.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Annahmen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen, die sich auf die Absichten, Pläne, Schätzungen und Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens im Hinblick auf die Zukunft beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - auf Annahmen beruhen, die nicht gewährleistet werden können, und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Den Lesern wird empfohlen, sich in Bezug auf solche Risiken und Unsicherheiten auf ihre eigene Einschätzung zu verlassen und zukunftsgerichteten Aussagen nicht bedingungslos zu vertrauen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe für deren (mögliche) Abweichung von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen - aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Anlass - bekannt zu geben.

