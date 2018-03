Wien - UBS Asset Management legt als erster Marktteilnehmer einen in Onshore-Renminbi denominierten Luxemburger OGAW-Rentenfonds auf, so die Experten von "FONDS professionell".Anlegern und deren Beratern stehe mit dem neuen in Luxemburg domizilierten OGAW-Fonds UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (ISIN LU1717043324/ WKN A2JCLA) der erste Rentenfonds in Basiswährung Onshore-Renminbi (CNY) zur Verfügung. Chinas Rentenmarkt sei der drittgrößte der Welt, und der Renminbi habe in der Vergangenheit eine nachweislich niedrigere Volatilität gezeigt als andere Hauptwährungen. Zusätzlich würden chinesische Anleihen im Vergleich zu den Industrieländern sehr attraktive nominale und reale Renditen bieten, heiße es in einer Presseaussendung. Der von UBS Asset Management lancierte UCITS-Fonds ermögliche Investoren direkten Zugang zum chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) mit Onshore-Renminbi als Basiswährung.

