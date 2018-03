Berlin (ots) - Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. (BM&A) ist neuer Partnerverband in der Mittelstandsallianz des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW). Der vor 15 Jahren gegründete BM&A versteht sich als Wissens-Drehscheibe für alle Belange und Prozesse bei Unternehmensfusionen, von der Strategieentwicklung über die Transaktion bis zur Implementierung.



Mittelstandspräsident Mario Ohoven: "Die Unternehmensnachfolge ist eine der größten Herausforderungen für den Mittelstand. In den nächsten vier Jahren steht in 150.000 mittelständischen Unternehmen in Deutschland die Übergabe an einen Nachfolger an. Es freut mich deshalb besonders, einen so erfahrenen Partner in diesem Bereich in der Mittelstandsallianz zu haben."



BM&A hat sich zum Ziel gesetzt, das reichhaltige Wissen der Konzerne und der professionellen M&A-Dienstleister in den Mittelstand zu tragen, um so Kompetenz aufzubauen, ständigen Erfahrungsaustausch zu pflegen und letztlich Unternehmensübernahmen sicher und erfolgreich bewältigen zu können.



Prof. Dr. Kai Lucks, Vorsitzender des BM&A sagte: "Unser Verband bietet dem Mittelstand das Netzwerk, um M&A-Kompetenzen aufzubauen, zu pflegen und teilzuhaben an den neuesten Entwicklungen bei Verfahren und Märkten - Aktivitäten, die ein Mittelständler im Alleingang nicht bewältigen könnte".



M&A erleichtert eine stabile Marktkonsolidierung, Internationalisierung und Globalisierung, gerade vor dem Hintergrund von Digitalisierung mit Industrie 4.0 und Big Data. Der BM&A versteht sich dabei als "Global Player", in enger Zusammenarbeit mit dem US-Amerikanischen M&A-Verband (AM&AA) und dem Chinesischen M&A-Verband.



OTS: BVMW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51921 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51921.rss2



Pressekontakt: BVMW Projektreferentin Marilyn Repp Tel: 030 53320634 Mail: marilyn.repp@bvmw.de