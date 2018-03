Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab sofort werden die fromAtoB-Internetportale von der zur Tank & Rast-Gruppe gehörenden Pinion Digital GmbH betrieben. Das Berliner Start-up-Team, das hinter fromAtoB steht, bleibt bestehen. Mit der Tank & Rast-Gruppe kann fromAtoB, Deutschlands führender und unabhängiger Online-Vergleichsdienst für Züge, Flüge, Fernbusse und Mitfahrgelegenheiten, einen starken Partner gewinnen, der das fromAtoB-Team darin unterstützt, das Produkt für seine Kunden weiter zu verbessern und auszubauen.



Die multimodale Reisevergleich- und Buchungsplattform fromAtoB hat einen neuen Eigentümer gefunden. Übernommen werden das fromAtoB-Team sowie die fromAtoB-Produkte von der Pinion Digital GmbH, die Teil der Tank & Rast-Gruppe ist. Das fromAtoB-Angebot wird in Zukunft stark ausgebaut.



App und Internetseiten bleiben bestehen und werden weiterentwickelt Der volle Funktionsumfang von fromAtoB bleibt erhalten. Kunden können fromAtoB wie gewohnt weiternutzen - sowohl über die fromAtoB-App als auch über die Internetseiten. Bestehende Kunden des Portals wurden bereits über die Übernahme informiert und können auch in Zukunft auf ihre Buchungen sowie ihr Profil zugreifen. Das Entwicklerteam von fromAtoB arbeitet bereits an neuen Features wie der intermodalen Suche. Die Expansion nach Österreich und in die Schweiz sowie in weitere europäische Länder ist ebenfalls in Planung.



Das Team hinter fromAtoB bleibt



Alle Mitarbeiter von fromAtoB wurden in die neue Gesellschaft übernommen und die Büros in Berlin sowie in Aachen bleiben bestehen. "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit Tank & Rast einen perfekten Partner für die Zukunft der Mobilität finden konnten.", erklärt Gunnar Berning, CEO fromAtoB, der gleichzeitig auch die Leitung Digital Solutions der Tank & Rast übernehmen wird. "Es gibt große Schnittmengen zwischen unseren Kunden, die einfach von A nach B wollen, und dem Tank & Rast-Universum. Wir werden in Zukunft verstärkt daran arbeiten, unseren Kunden auch während ihrer Reisen einen großen Mehrwert zu liefern." Auf diese Weise möchte sich fromAtoB von Wettbewerbern im Markt weiter abheben.



Tank & Rast setzt auf Digitalisierung



Die Bonner Tank & Rast-Gruppe investiert mit dem Kauf von fromAtoB in den Digitalbereich. "Wir wollen fromAtoB zu einer führenden Reise-App im Markt weiterentwickeln und zugleich die große Digital-Expertise der Mitarbeiter für das Wachstum unserer Gruppe insgesamt nutzbar machen", freut sich Karl-H. Rolfes, CEO von Tank & Rast.



Über fromAtoB



fromAtoB ist die führende Online-Vergleichs- und Buchungsplattform für Züge, Flüge, Fernbusse und Mitfahrgelegenheiten in Deutschland. Anstatt als Nutzer die Verbindungen und Preise auf verschiedenen Webseiten mühsam zu vergleichen, übernimmt fromAtoB die Abfrage aller verfügbaren Verkehrsmittel in Echtzeit und bereitet diese übersichtlich auf - sortiert nach Kriterien wie günstigster Preis oder kürzeste Reisedauer. Bei Bahn- und vielen Fernbusverbindungen kann der Kunde den Vorteil der direkten Buchung nutzen und sein Ticket über die Website oder App von fromAtoB kaufen - einfach, schnell und kostenlos.



Über Tank & Rast



Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen in Deutschland. Das Unternehmen betreibt mit seinen Franchisepartnern im deutschen Autobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 410 Raststätten (einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchen jedes Jahr die Servicebetriebe von Tank & Rast. Serways ist die Dienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für gesteigerte Kundenorientierung und nochmals erhöhte Servicequalität. Rund 225 Raststätten tragen das Serways Logo, zudem gibt es acht Hotels unter der Marke Serways.



OTS: Pinion Digital GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112320 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112320.rss2



Pressekontakt: Jule Ashrafi Telefon: 030 60 98 98 502 E-Mail: media@fromAtoB.com www.fromAtoB.de