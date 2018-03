Das Außenministerium verurteilt die Diplomatenausweisung westlicher Staaten. Doch Putin kümmert sich zuerst um die Folgen des Brandes in Sibirien.

Russland hat die Ausweisung seiner Diplomaten in 17 EU-Staaten scharf verurteilt. Die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa sprach von einem "feindlichen Akt" ausgerechnet an einem Tag, an dem Russland um die Opfer eines Großbrands in Sibirien trauere.

Der Brand eines Einkaufzentrums mit über 60 Todesopfern in Kemerowo bestimmt derzeit weitgehend die Schlagzeilen in Russland und drängt auch den diplomatischen Konflikt mit dem Westen in den Hintergrund. Präsident Wladimir Putin ist am Montag nach Sibirien aufgebrochen, kritisierte dort "Schlamperei" und "Fahrlässigkeit" und versprach, die Verantwortlichen zu bestrafen. Zuvor erntete er in den sozialen Netzwerken harsche Kritik am Kreml und den staatlichen TV-Sendern für das lange Ignorieren der Katastrophe.

So lange Trauer und Spekulationen um weitere Opfer die öffentliche Agenda bestimmen, wird der Kremlchef daher wohl keine weitreichenden Aussagen zur Außenpolitik machen, auch wenn der Duma-Abgeordnete Konstantin Satulin sich im Gespräch mit dem Handelsblatt eine "Reaktion, so schnell wie möglich" wünschte.

Klar ist: Die Reaktion auf die Sanktion der EU wird erfolgen. Auch das Gerüst der Gegenmaßnahmen steht praktisch schon fest: "Wir werden spiegelgleich mit der Ausweisung von Diplomaten der Staaten antworten, ...

