Elring-Klinger fährt die Zielrendite um vier Prozentpunkte zurück. Der Autozulieferer will sich künftig auf alternative Antriebe konzentrieren.

Der Autozulieferer Elring-Klinger lässt bei seiner Gewinnprognose wegen der großen Unsicherheit in der Branche angesichts von Diesel-Fahrverboten und Handelsstreit mit den USA Vorsicht walten. "Prognosen sind heute deutlich schwieriger als noch vor fünf Jahren", sagte Elring-Klinger-Chef Stefan Wolf am Dienstag in Stuttgart. Durch die drohenden Fahrverbote für Dieselautos seien die Absatzprognosen ungewiss. "In dieser unsicheren Situation, wie sich Märkte und Industrie entwickeln, wollen wir vorsichtig sein", ergänzte Wolf.

Für dieses Jahr peilt der Hersteller von Dichtungen, Kunststoffgehäusen und Elektroantriebskomponenten eine operative bereinigte Rendite von rund neun Prozent vom Umsatz an. Mittelfristig solle die Marge stetig steigen. Die bisherige Zielrendite ...

