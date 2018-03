Mainz (ots) - Bitte aktualisierte Gästeliste beachten!!!!



Donnerstag, 29. März 2018, 20.15 Uhr



Willkommen bei Carmen Nebel Stars, Musik und Überraschungen aus Hof



"Willkommen bei Carmen Nebel" ist mit der Osterausgabe diesmal in der Freiheitshalle in Hof zu Gast und lädt zur großen Schlagerparty.



Auf ihrer Show-Bühne begrüßt Carmen Nebel diesmal Howard Carpendale, Maite Kelly, Matthias Reim und die Erfolgsband Santiano. Ein außergewöhnliches Duett bieten Schauspieler Patrick Duffy und die große französische Sängerin Mireille Mathieu.



