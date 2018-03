Unterföhring (ots) -



- Ab morgen wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD - Top besetzt mit Holly Hunter ("Das Piano") und Tim Robbins ("Mystic River")



Nach "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "True Blood" startet endlich wieder eine Dramaserie von Alan Ball: Ab dem 28. März sind die zehn Episoden wahlweise auf Deutsch oder im Original immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen - zum Start in einer Doppelfolge, ab dem 4. April dann mit jeweils einer Episode pro Woche.



Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Die tragikomische Geschichte über die komplizierten gesellschaftlichen Herausforderungen, denen sich die moderne Gesellschaft stellen muss, erzählt am Beispiel einer multikulturellen Patchwork-Familie, besticht durch provokanten schwarzen Humor, brillant treffenden Dialogen und einem kongenialen Cast", sagt Ammon. "Wie schon in 'Six Feet Under' versteht es Serienschöpfer Alan Ball meisterhaft der Gesellschaft provokant, aber trotzdem charmant den Spiegel vorzuhalten."



Über "Here and Now":



Oberflächlich betrachtet präsentiert sich die Familie Bayer-Boatwright aus Portland als progressive, multikulturelle Familie mit Adoptivkindern aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. Greg (Tim Robbins) ist ein angesehener Philosophie-Professor, seine Frau Audrey (Holly Hunter), eine Anwältin, die als "Konfliktlösungsberaterin" an einer lokalen High School arbeitet. Ihre drei erwachsenen Adoptivkinder Ashley (Jerrika Hinton), Duc (Raymond Lee) und Ramon (Daniel Zovatto) haben multi-kulturelle Wurzeln. Nur Kristen (Sosie Bacon), 17 Jahre alt, ist die einzige leibliche Tochter. Während Audrey mit den Partyvorbereitungen anlässlich Gregs 60. Geburtstag beschäftigt ist, kommen schwelende Konflikte der Familie allmählich zum Vorschein. Desillusioniert von seinem Leben im Allgemeinen, sucht Greg Trost bei einer Prostituierten. Liberianerin Ashley, verheiratet und Mutter einer kleinen Tochter, ist Chefin eines Online-Modehandels und befindet sich auf ehelichen Abwegen. Duc, aus Vietnam adoptiert, genießt das Single-Leben, sehr zum Bedauern seiner Mutter Audrey, die ihn endlich unter der Haube sehen möchte. Kolumbianer Ramon beginnt eine Beziehung mit dem Barista Henry (Andy Bean), wird plötzlich von Visionen geplagt und sieht permanent die Zahlen 11:11. Nachdem er auf der Geburtstagsparty seines Vaters zusammenbricht, begibt er sich bei Dr. Farid Shokrani (Peter Macdissi) in psychiatrische Behandlung. Der Arzt macht dabei eine schockierende Entdeckung. Nesthäkchen Kristen wiederum glaubt, dass ihr Leben im Vergleich mit den Geschwistern zu banal ist und aufgepeppt werden muss.



"Here and Now" ist nach "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "True Blood" Alan Balls dritte Serie, die er im Auftrag von HBO erschuf. Darüber hinaus fungierte er auch als ausführender Produzent bei "Banshee - Small Town. Big Secrets. " Im Jahr 2000 gewann Ball einen Oscar® für sein Drehbuch zum Kinoerfolg "American Beauty". Wie man es von Alan Ball gewohnt ist, handelt es sich bei "Here And Now" nicht nur um ein simples Familiendrama. Es verwebt philosophische, metaphysische und übernatürliche Phänomene in die Handlung und bietet der großartigen Cast, allen voran Holly Hunter und Tim Robbins, vielschichtige Charaktere mit denen sie ihre schauspielerische Brillanz beweisen können.



Facts:



Originaltitel: "Here And Now", Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2018. Drehbuch: Alan Ball. Regie Alan Ball, Uta Briesewitz. Ausführende Produzenten: Alan Ball, David Knoller, Peter Macdissi. Ko-ausführende Produzentin: Nancy Oliver. Produzenten: Steve Oster, Scott Schaeffer. Beratende Produzentin: Kate Robin. Darsteller: Holly Hunter, Tim Robbins, Daniel Zovatto, Jerrika Hinton, Raymond Lee, Sosie Bacon, Peter MacDissi, Joe Williamson, Avynn Crowder-Jones.



Ausstrahlungstermine:



Ab 28. März 2018 immer mittwochs ab 20.15 Uhr wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD. Zunächst in einer Doppelfolge, danach jeweils eine Episode wöchentlich.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/ http://www.sky.de/serien/here-and-now-154574 sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Hinweis zur Portabilitätsverordnung:



Ab dem 1. April 2018 verpassen Sky Kunden auch im Urlaub oder während der Geschäftsreise nie mehr ein Sky Live-Spiel der Bundesliga oder UEFA Champions League, eine Folge ihrer Lieblingsserie, oder die aktuellsten Hollywoodblockbuster!



Durch die Portabilitätsverordnung der EU können unsere Abonnenten ihre Inhalte von Sky Go, Sky Ticket und Sky Kids nicht mehr nur innerhalb Deutschlands, sondern auch in der gesamten EU anschauen.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



