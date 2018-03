BERLIN (Dow Jones)--Die von der SPD angestoßene Diskussion über die Einführung eines solidarischen Grundeinkommens stößt bei den Arbeitgebern auf Ablehnung. Es handele sich dabei um nichts anderes "als den massiven Aufbau künstlicher Beschäftigung, die im unternehmerischen Wettbewerb keine Chance hat", erklärte BDA-Präsident Ingo Kramer am Dienstag in Berlin. In Zeiten von Rekordbeschäftigung und Wirtschaftswachstum sei dies ein Irrweg.

Die Unternehmen suchten seit Jahren auf allen Ebenen und Qualifizierungsstufen händeringend nach Arbeitskräften, mit steigender Tendenz. "Diese große Chance muss genutzt werden, gerade Langzeitarbeitslose verstärkt für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen", erklärte Kramer.

Das solidarische Grundeinkommen geht laut BDA-Präsident an dem Ziel vorbei, Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen. "Man gibt es auf, mit den arbeitslosen Menschen eine echte Chance auf Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu erarbeiten und verweist massenweise auf künstliche Beschäftigung, die eigentlich nur ausnahmsweise und in schwierigsten Einzelfällen vertretbar ist."

Jeder ist für sich verantwortlich

Das solidarische Grundeinkommen setze nicht auf das Prinzip von Fördern und Fordern, kritisierte Kramer. "Unser Sozialsystem beruht aber zu Recht auf dem Grundsatz, dass sich jede und jeder zunächst eigenverantwortlich um die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts bemüht." Deshalb unterscheide sich das laut Konzeption immer freiwillige sogenannte solidarische Grundeinkommen auch nicht prinzipiell vom bedingungslosen Grundeinkommen. "Jede Solidargemeinschaft muss aber zerfallen, wenn Arbeit und Eigenanstrengung etwas werden, das man jederzeit tun oder auch beliebig lassen kann", meinte Kramer.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte die Debatte abgestoßen. Arbeit sei der Schlüssel für soziale Teilhabe, erklärte der SPD-Politiker, der für ein solidarisches Grundeinkommen eintritt. Müller will das Grundeinkommen nur zahlen, wenn der Empfänger Tätigkeiten wie etwa das Reinigen von Parks übernimmt. Das solidarische Grundeinkommen steht damit im Gegensatz zum bedingungslosen Grundeinkommen, wie es auch schon Siemens-Chef Joe Kaeser vorgeschlagen hat. Eine Summe nannte Müller nicht. Er machte auch keine Vorschläge, wie das Grundeinkommen finanziert werden soll.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2018 08:36 ET (12:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.