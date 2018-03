IRW-PRESS: Golden Ridge Resources Ltd.: Golden Ridge Resources vergibt Option auf Konzessionsgebiet North Canol an Fireweed Zinc

Kelowna, British Columbia - 27. März 2018 - Golden Ridge Resources Ltd. (Golden Ridge oder das Unternehmen) (TSXV: GLDN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Fireweed Zinc Ltd. (Fireweed Zinc) unterzeichnet hat. Vereinbarungsgemäß hat Fireweed Zinc die Möglichkeit, sämtliche Anteile (100 %) am Konzessionsgebiet North Canol (das Konzessionsgebiet) im kanadischen Yukon zu erwerben, wenn es bestimmte Explorationsauflagen erfüllt und über einen Zeitraum von drei Jahren bestimmte Teilzahlungen in bar bzw. in Form von Aktien entrichtet. Das Projekt North Canol grenzt im Westen an die Grundgrenze des von Fireweed Zinc betriebenen Projekts Macmillan Pass.

Über die Optionsvereinbarung zu North Canol

Gemäß der Vereinbarung, deren Abschluss von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (TSX.V) genehmigt werden muss, kann Fireweed Zinc sämtliche Anteile (100 %) am Konzessionsgebiet North Canol erwerben, wenn es insgesamt 500.000 Dollar in bar sowie 450.000 Stammaktien aus dem Aktienkapital von Fireweed Zinc an Golden Ridge übergibt sowie während der Dauer der Vereinbarung Explorationsaufwendungen im Konzessionsgebiet in einem solchen Umfang tätigt, dass sichergestellt werden kann, dass der Eintrag der Claims im Yukon Mining Recorder (Bergbauregister der Provinz Yukon) ab Bekanntgabe der Beendigung der Option mindestens 12 Monate lang aufrecht bleibt.

- 75.000 CAD und 75.000 Aktien sind bei Genehmigung der Option durch die TSX Venture Exchange fällig;

- 75.000 CAD und 75.000 Aktien sind spätestens 12 Monate nach Genehmigung fällig;

- 150.000 CAD und 100.000 Aktien sind spätestens 24 Monate nach Genehmigung fällig;

- 200.000 CAD und 200.000 Aktien sind spätestens 36 Monate nach Genehmigung fällig.

- Fireweed Zinc kann die jeweiligen Optionszahlungen und/oder den gesamten Kaufpreis jederzeit auch im Voraus entrichten.

Weitere Zahlungen

Fireweed Zinc erklärt sich bereit, Golden Ridge zusätzlich 750.000 Dollar zu übergeben, sobald für einen beliebigen Teilbereich des Konzessionsgebiets eine Ressourcenberechnung von mindestens 2,0 Millionen Tonnen in der angezeigten (oder besseren) Kategorie vorliegt. Die Summe von 750.000 Dollar kann nach Ermessen von Fireweed Zinc entweder in bar, in Form von Aktien oder in einer Mischform ausbezahlt werden.

NSR-Gebühren

Golden Ridge ist über NSR-Gebühren an der Produktion aus dem Konzessionsgebiet beteiligt wie folgt:

i. eine NSR-Gebühr von 0,5 % entfällt auf Grundmetalle und Silber;

ii. eine NSR-Gebühr von 2,0 % entfällt auf alle anderen Metalle (ausgenommen Kobalt: hier nimmt Fireweed Zinc zur Kenntnis, dass derzeit ein Drittunternehmen über eine NSR-Gebühr von 3,0 % an der Kobaltproduktion aus dem Konzessionsgebiet beteiligt ist).

Fireweed ist berechtigt, jederzeit vor Beginn der kommerziellen Produktion die Hälfte der NSR-Gebühren für 2,0 Millionen Dollar zurückzukaufen (in diesem Fall verbleibt eine NSR-Gebühr von 0,25 % auf Grundmetalle und Silber sowie eine NSR-Gebühr von 1,0 % auf alle anderen Metalle außer Kobalt).

Über das Konzessionsgebiet North Canol

Das Konzessionsgebiet North Canol ist zu 100 % in Besitz von Golden Ridge Resources und besteht aus zwei Konzessionen (NS und BR), die sich wiederum aus insgesamt 659 Claims zusammensetzen und über eine Fläche von 12.700 Hektar erstrecken. Das Konzessionsgebiet liegt in der Bergbauregion Mayo, rund 162 km nordwestlich des Gemeindegebiets von Ross River und 360 km nordöstlich von Whitehorse.

Über Golden Ridge Resources:

Golden Ridge ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen (TSX-V), das sich mit dem Erwerb und Ausbau von Mineralkonzessionen in British Columbia beschäftigt. Golden Ridge hat derzeit eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am 1.700 Hektar großen Gold-Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiet Hank im Golden Triangle, das sich rund 140 Kilometer nördlich von Stewart (British Columbia) befindet. Golden Ridge hat die Möglichkeit, sich sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet zu sichern, indem es bis Ende 2018 insgesamt 1,7 Millionen $ in die Exploration investiert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Golden Ridge Resources Ltd.

Mike Blady

Chief Executive Officer

Tel: (250) 768-1168

Webseite: www.goldenridgeresources.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf http://www.sedar.com/.

