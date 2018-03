NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem höchsten Tagesgewinn seit 2015 am Vortag wird die Wall Street am Dienstag zum Start mit weiteren Aufschlägen erwartet. Teilnehmer sprechen zum einen von einer Gegenbewegung nach dem Absturz in der Vorwoche. Zum andern ist die Angst vor einem Handelskrieg etwas geschwunden, nachdem am Montag über Gespräche zwischen China und den USA berichtet wurde.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich "vorsichtig hoffnungsvoll" gezeigt, und der chinesische Premier Le Keqiang sagte, beide Seiten seien vernünftig genug, das Problem zu lösen. Die Sorgen vor einem weltweit steigenden Protektionismus hatten in der Vorwoche die Indizes gedrückt. Am Dienstag rücken auch die Börsen in Asien und Europa vor.

Daneben werden auch Konjunkturdaten für Orientierung sorgen. Vor Börsenstart wird der Case-Shiller-Hauspreisindex mitgeteilt, danach folgt der Index des Verbrauchervertrauens.

Red Hat nach Zahlen fest

Die Aktien von Red Hat liegen nach Quartalszahlen vorbörslich 4,6 Prozent im Plus. Auf bereinigter Basis verdiente der Softwarehersteller 167 Millionen Euro oder 91 Cent je Aktie, nach 61 Cent je Anteilsschein im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 23 Prozent auf 772 Millionen Dollar. Analysten hatten mit Erlösen von 762 Millionen Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 81 Cent gerechnet.

Die Facebook-Aktie zeigt sich den zweiten Tag kaum verändert. Mit dem Skandal um einen umfangreichen Datenmissbrauch war das Papier in der Vorwoche abgestürzt. Am Montag hatten die Titel in dem sehr starken Umfeld 0,4 Prozent zugelegt, nun liegen sie vorbörslich 0,1 Prozent im Plus.

McCormick profitieren von Erstquartalszahlen. Der Hersteller von Gewürzen und Saucen hat beim bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen. Die Aktie steigt um 3,8 Prozent.

Dollar gewinnt wieder an Stärke

Der Dollar berappelt sich wieder nach dem schwachen Vortag. Der Euro fällt unter 1,24 zurück nach einem Tageshoch bei 1,2477. Teilnehmer sehen im Wesentlichen eine Gegenbewegung nach dem jüngsten Euro-Anstieg, zumal sich die Gemeinschaftswährung dem oberen Rand ihrer aktuellen Spanne genähert hatte. Auch gegen den Yen rückt der Dollar vor. Teilnehmer sagen, dass auch die Entspannung im Welthandelskonflikt den Dollar stütze.

Der Ölmarkt baut seine jüngsten Gewinne noch aus. Damit verbleibt er auf dem erhöhten Niveau, das er in den vergangenen Wochen erreicht hat. Der Markt werde weiter gestützt von der Unsicherheit um das Atomabkommen mit dem Iran. Der Preis für die Sorte WTI steigt um 0,4 Prozent auf 65,82 Dollar je Barrel, Brent legt um 0,5 Prozent zu auf 70,48 Dollar.

Der Goldpreis kommt mit der gestiegenen Risikofreude zurück. Die Feinunze verliert 0,8 Prozent auf 1.342 Dollar.

Staatsanleihen präsentieren sich leicht erholt. Die Zehnjahresrendite verliert 2 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,29 2,0 2,27 109,2 5 Jahre 2,63 -1,0 2,64 70,4 7 Jahre 2,76 -1,5 2,78 51,5 10 Jahre 2,84 -1,6 2,86 39,5 30 Jahre 3,08 -0,8 3,09 1,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,2376 -0,58% 1,2446 1,2445 +3,0% EUR/JPY 131,05 -0,16% 131,52 130,60 -3,1% EUR/CHF 1,1763 -0,02% 1,1765 1,1742 +0,5% EUR/GBP 0,8793 +0,52% 0,8749 1,1439 -1,1% USD/JPY 105,89 +0,41% 105,67 104,94 -6,0% GBP/USD 1,4077 -1,07% 1,4227 1,4242 +4,2% Bitcoin BTC/USD 7.960,19 +0,2% 8.530,08 8.132,52 -41,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,82 65,55 +0,4% 0,27 +9,2% Brent/ICE 70,48 70,12 +0,5% 0,36 +7,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,05 1.353,36 -0,8% -11,31 +3,0% Silber (Spot) 16,57 16,70 -0,8% -0,13 -2,1% Platin (Spot) 949,80 953,50 -0,4% -3,70 +2,2% Kupfer-Future 2,99 2,96 +0,9% +0,03 -9,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2018 08:40 ET (12:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.